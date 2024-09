Une Tahiti Pearl Regatta plus proche de la population en 2024

Tahiti, le 9 septembre 2024 - Elle se tiendra du 16 au 20 septembre prochain. La Tahiti Pearl Regatta, course phare des amateurs de voile en Polynésie, revient pour une 20e édition et se veut plus proche des populations de Raiatea et Taha’a, trop souvent ignorées par le passé.



L’événement incontournable du calendrier fédéral de voile fait son grand retour pour une 20e édition historique. La Tahiti Pearl Regatta, compétition phare pour tous les amoureux de voile en Polynésie française, se tiendra cette année du 16 au 20 novembre dans le lagon de Raiatea-Taha’a. Toutefois, pour cette année, l’organisation insiste sur un point clé : “Nous voulons que la compétition soit plus proche de la population locale”, explique Didier Arnould, président de la Fédération tahitienne de voile. “Nous ne voulons pas faire comme par le passé, ou comme la Hawaiki Nui, venir et repartir aussitôt sans inclure les gens de Raiatea et Taha’a. Cette année, nous avons fait en sorte que les départs se fassent dans le lagon, face au quai de Uturoa, afin que les personnes à terre puissent également assister à la compétition et participer à sa ferveur.”



Pourtant déjà reconnue comme un événement sportif et humain exceptionnel, par son concept innovant alliant compétition et loisir dans un cadre idyllique, la Tahiti Pearl Regatta veut s’ouvrir davantage. “Nous avons pris pour habitude depuis quelques années de nous cantonner à un seul endroit, sur le motu Ceran”, déplore le président de la Fédération tahitienne de voile. “Nous n’avions plus de rapport avec la population alors que, déjà, les voiliers ne sont pas nécessairement bien perçus à cause des raisons que l’on connaît. Il était important pour moi de changer ça. Désormais, c’est nous qui allons aller vers la population.”



Renouer des liens avec la population



Et pour cause, cette année, l’organisation a vu les choses en grand : “La première soirée, où d’habitude nous sommes isolés sur un motu, se tiendra cette fois-ci à Uturoa même. Le mercredi, nous ferons une pause dans la compétition pour prendre le temps de venir chercher la population et embarquer les gens à bord des bateaux avec nous. Et le vendredi, la remise des prix se fera à Taha’a. La maire de l’île est ravie, et nous aussi, du fait que l’on renoue des liens avec la population des îles Sous-le-Vent.”



Pour rappel, la Tahiti Pearl Regatta est une course ouverte à tous types de voiliers sans limitation de taille : monocoques, catamarans, trimarans, voiliers privés, de charter, en escale transpacifique, pirogues à voile, etc. Elle se divise en deux approches : le Racing, une course en temps compensé afin de mettre sur un pied d’égalité les différentes embarcations en compétition, et le Cruising, une course en temps réel pour les bateaux sans certificat de jauge. “Nous sommes certains que ce sera encore une fois un bel événement où l’on retrouvera les férus de compétition, mais aussi ceux qui veulent juste s’amuser. Il y aura de tous les niveaux”, assure Didier Arnould.



Et si pour l’heure, les inscriptions sont toujours ouvertes, l’organisation attend comme chaque année une quarantaine d’équipages. “Actuellement, nous avons une dizaine d’inscrits, ce n’est pas beaucoup mais nous avons l’habitude. À cette course, les équipages se présentent toujours au dernier moment. Nous ne sommes pas inquiets.”



