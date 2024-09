Une Journée mondiale du tourisme consacrée à la paix

Tahiti, le 19 septembre 2024 – Le 27 septembre prochain sera célébrée, comme tous les ans, la Journée mondiale du tourisme. Un événement insufflé et réfléchi par l'Organisation mondiale du tourisme qui, cette année, souhaite mettre en avant l'importance du secteur dans la promotion de la paix. Une initiative relayée sur le territoire par Tahiti Tourisme qui prévoit pour l'occasion trois jours de célébration.



Le tourisme et la paix. Si les deux notions ne semblent, de prime abord, liées en rien, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) y voit, quant à elle, une opportunité de créer des ponts entre la première activité économique mondiale et cet idéal géopolitique. La Journée mondiale du tourisme approchant à grands pas, l'OMT s'est d'ailleurs saisie de l'occasion pour concilier les deux sujets : “Cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale à l'importance du tourisme et aux valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques qui l'accompagnent”, explique Tahiti Tourisme, organisme en charge de la Journée mondiale du tourisme sur le territoire polynésien. “Le but est de renforcer la compréhension entre les nations et les cultures, ainsi que le soutien aux processus de réconciliation. Cette thématique met en avant le rôle du tourisme dans la construction d'un monde harmonieux, en favorisant le rapprochement des peuples et la paix.”



Une volonté marquée cette année par le choix de Tahiti Tourisme de faire durer l'expérience locale durant trois jours, du 27 au 29 septembre, sur Tahiti et ses îles. “Ces journées seront l'occasion de mettre en avant la ville de Papeete”, souligne Tahiti Tourisme. “L'assemblée de la Polynésie française proposera diverses expositions sur l'artisanat traditionnel (tressage, préparation de mono'i, défilé de jeunes créateurs locaux) et les différents savoir-faire de Tahiti et ses îles. Le marché de Papeete sera également animé par un orchestre musical durant la matinée du vendredi 27 septembre. Le Fare Manihini de Tahiti Tourisme sera lui aussi animé par des orchestres kaina et les visiteurs du dimanche pourront tenter leur chance afin de remporter des lots en répondant à un quiz.”



Et pour cette année, Tahiti Tourisme organise également une grande “chasse aux trésors grandeur nature” qui se tiendra du lundi 23 au dimanche 29 septembre, sur les îles de Tahiti et Moorea. Un concept simple et à la portée de tous : “Il suffit de télécharger l'application Grall, sur Android ou sur Apple, de se rendre sur les des vingt sites sélectionnés sur Tahiti et Moorea et de répondre à une question sur le tourisme durable. Un tirage au sort désignera les dix gagnants, qui recevront des billets pour les événements suivants : le Tere Tū'aro nui (le 26 octobre), le Tere Ha'avinivini (le 30 novembre) et le Tere Fa'ati ia Tahiti Nui (le 25 janvier 2025). Pour participer, il suffit de répondre à une seule question sur l'un des sites touristiques.” Tous à vos applications !

Programme :



Vendredi 27 septembre 2024



Centre-ville de Papeete :



• 6 h 30 à 12 h 30 - gare maritime (Papeete) : ambiance musicale (trio kaina)



• 8 à 16 heures - assemblée de la Polynésie française : démonstration de divers tressages avec des palmes de cocotier et préparation de mono’i



• 8 h 30 à 15 h 30 - Fare Manihini (rue Albert Martin) : accueil du paquebot Seabourn, avec ambiance musicale (trio kaina), ateliers de pāreu et couronnes, danse traditionnelle ’ori Tahiti et photobooth en matinée uniquement



• 10 à 13 heures - marché de Papeete : animations musicales (orchestre live)



Autour de Tahiti et Moorea :



• 10 heures à 13 h 30 - aéroport de Faa’a : ambiance musicale et distribution de tiare à l’arrivée domestique



Sites touristiques :



• 9 à 16 heures - Trois cascades de Farumai (Tiarei) : ambiance musicale (trio kaina) et artisanat



• 9 h 30 à 12 h 30 - marae ‘Ārahurahu (Paea) : danse traditionnelle



• 10 à 14 heures - pointe Vénus (Mahina), jardins de Vaipahi (Papeari), PK0 Teahupo’o : ambiance musicale (trio kaina)



Samedi 28 septembre 2024



• 9 à 13 heures - Fare Manihini (rue Albert Martin) : ambiance musicale (trio kaina) et ateliers de tressage



• 8 à 16 heures - assemblée de la Polynésie française : défilé de jeunes créateurs et animation musicale (trio kaina)



Dimanche 29 septembre 2024



• 8 à 15 heures - assemblée de la Polynésie française : exposition et démonstrations artisanales



• 13 à 18 heures - Fare Manihini (rue Albert Martin) : quiz “sensibilisation” et ateliers artisanaux (teinture de pāreu, confection de mono’i et couronnes)



• 17 heures - Fare Manihini (rue Albert Martin) : danse traditionnelle

Encadré - Accès gratuit uniquement le vendredi 27 septembre 2024 :

9 à 16 heures : Maison James Norman Hall (Arue)

9 à 17 heures : Musée de Tahiti et des îles (Punaauia)

9 h 30 à 15 heures : Fare Natura (Moorea)

