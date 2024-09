Une 30e édition de la Taapuna Master en hommage à Léopold Ateni et Nicolas Moeroa

Tahiti, le 18 septembre 2024 – Organisée par le Taapuna Surf Club depuis 1994, la Taapuna Master célèbre cette année ses 30 ans. L'occasion pour le club de surf de Punaauia de mettre en avant les espoirs du surf local, les élites, mais également les gloires passées de la discipline sur trois événements distincts et durant une waiting period allant du 5 au 27 octobre. Une édition spéciale en hommage à Léopold Ateni, président fondateur du Taapuna Surf Club, et Nicolas Moeroa, rider émérite du club, tous deux partis cette année.



Les émotions sont nombreuses et diverses pour le Taapuna Surf Club à l'aube d'entamer cette historique 30e édition de la Taapuna Master. Lionel Teihotu, président du club, témoigne : “On a voulu cette année dédier cet événement à deux personnes. En particulier, d'abord, à notre président fondateur, Léopold Ateni, qui nous a quitté au premier trimestre 2024. C'est lui qui a créé le Taapuna Surf Club le 18 novembre 1972. Nous aurons d'ailleurs à cœur d'inviter sa petite famille lors de la cérémonie d'ouverture. Et, hélas, la semaine dernière, nous avons perdu également notre ami et frère Nicolas Moeroa. Cet événement, c'est aussi pour lui.” Mais si la nostalgie et le chagrin sont omniprésents, le président de la Fédération Tahitienne de Surf, Max Wasna, assure que l'heure est à la fête : “Nous célébrons cette année 30 années d'histoire, c'est important. Il y a peu d'événements qui peuvent en dire autant. Et puis il faut féliciter le Taapuna Surf Club pour avoir réussi à assurer l'organisation de cette compétition aussi longtemps. C'est une compétition de récif, cela demande une logistique particulière, beaucoup de main d'œuvre. Très sincèrement, bravo !”



Et pour ce 30e anniversaire, l'organisation compte rassembler les meilleurs riders et rideuses du Fenua, qu'ils soient en surf, bodyboard ou kneeboard. Et, à ce titre, trois compétitions bien distinctes se tiendront entre le 5 et 27 octobre prochains : la Taaps Junior, réservée aux moins de 18 ans ; la Taapuna Master, compétition Open comptant pour le championnat ; et la Taaps Master ’94 où seront invités tous les anciens vainqueurs de l'épreuve tels que les illustres Vetea David, Patricia Rossi, Pascal Luciani, ou encore les plus jeunes Taumata Puhetini, Heiarii Williams et Mihimana Braye, pour ne citer qu'eux. Chez les filles, seront attendues également Heimiti Fierro, Aelan Vaast ou encore Leina Thion. Et du côté du bodyboard, l'organisation espère voir au rendez-vous quelques légendes tels que Nicolas Richard, Tehei Tahiri ou encore un certain Maronui Richmond. Du très beau monde en perspective.



Inscriptions à partir de vendredi



Concernant les dates exactes de compétition, l'organisation s'explique : “Nous voulons tout simplement attendre les meilleures conditions possibles, d'où le terme de ‘waiting period’. Nous sommes quasi sûrs de lancer la compétition Junior les 5 et 6 octobre ; en revanche, pour les deux autres compétitions cela dépendra vraiment de la houle. Quoiqu'il en soit, pour l'événement phare, à savoir la Taapuna Master, nous débuterons la compétition un jeudi avec le bodyboard, puis le vendredi nous aurons du surf, et à partir de samedi on mixera jusqu'au dimanche avec les ondines également et les finales. Il nous faudra quatre jours pour boucler cette compétition et nous disposons donc de trois week-ends pour nous décider.” Les inscriptions seront possibles à partir du vendredi 20 septembre après-midi, auprès de la Fédération Tahitienne de Surf, ou aux magasins Shop Tahiti Surf, Kelly Surf, et Taapuna (face à Odyssey).





Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 18 Septembre 2024 à 15:55 | Lu 317 fois