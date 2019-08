Une 17e place pour Vahine à l'US Open MAJ

Vahine Fierro participe actuellement au Vans Open of Surfing WQS 10000 à Huntington Beach en Californie. Après un bon début de compétition, notre jeune surfeuse de Huahine obtient finalement une 17e place dans ce « Prime Event » des world qualifying series.



Vahine Fierro participe actuellement au Vans US Open of Surfing, une compétition qui fait partie du circuit féminin des world qualifying series (WQS). L'US open est très bien coté puisqu'il fait partie des "Prime Events" dotés de 10 000 points. Dans les « Primes », les meilleures surfeuses du WQS sont confrontées aux surfeuses élite du Top 17.



Vahine Fierro a pu faire un bon début de compétition. Elle remporte sa série du round 1 avec un total de 9.94 sur 20 puis gagne également sa série du round 2 avec un total de 14.60, dont une vague notée 8.60, meilleure note de la compétition sur une vague à ce stade !



Malheureusement, pas de bonnes vagues pour elle dans le round suivant - deux vagues notées 4.17 et 1.00 sur 10 - alors qu’elle était opposée à Malia Manuel et Nikki Van Dijk, deux surfeuses évoluant dans le championnat élite respectivement à la 7e et 12e place. Ces deux dernières totalisent 13.60 et 13.27 sur 20, Vahine les aurait battues avec son total sur deux vagues du round 2 (14.60).



Vahine Fierro est actuellement 5e du circuit WQS. Il faut être dans le top 8 WQS en fin d'année pour se qualifier pour le championnat élite de l'année suivante. Il reste 16 compétitions sur 41 dont encore deux autres « Primes » qui seront cruciaux. Aucun Tahitien n’a été en si bonne position pour se qualifier pour le WCT depuis plus d’une décennie. A part Vetea David et Michel Bourez, aucun Tahitien n’a réussi cet exploit. SB/WSL