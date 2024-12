Un village Pacifique au Salon de l’agriculture à Paris

Alors que la sélection des producteurs polynésiens participants au Salon international de l’agriculture à Paris en 2025 se termine, la Chambre de l’agriculture et la pêche lagonaire travaille avec ses homologues régionaux sur la mise en place d’un village Pacifique de 500 mètres carrés. Une première !



La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) lance un ultime appel aux producteurs qui souhaitent participer au Salon international de l’agriculture de Paris en 2025. Quelques mètres linéaires sont encore disponibles “mais il faut se manifester rapidement”, insiste Marc Fabresse, le directeur de la chambre.



La plupart des candidats ont été sélectionnés. Sont retenus celles et ceux qui cultivent et transforment des produits polynésiens ; ils présenteront notamment du rhum, du cacao, de la vanille et du mono’i. Au Salon de l’agriculture, ils véhiculent l’image de la Polynésie. Pour participer, ils signent une lettre d’engagement.



Pour eux, c’est l’occasion de gagner en visibilité, de rencontrer des professionnels, de trouver de nouveaux débouchés et de renforcer des liens commerciaux. Plusieurs partenaires participent avec la CAPL à ce déplacement. En 2024, le Fenua s’était distingué au prestigieux concours général avec neuf médailles dont trois en or contre six dont la moitié en or en 2023.



Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie réunis



La grande nouveauté de l’événement 2025 est la mise en place d’un village Pacifique qui réunira les producteurs et transformateurs de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie. “Jusqu’alors, nous étions dispersés. Grâce à cet espace commun, nous passerons de 150 à 500 m2”, se réjouit Marc Fabresse. Au sein de ce village, les visiteurs pourront déguster, découvrir, acheter mais aussi participer à des ateliers de vannerie par exemple. La délégation polynésienne partira avec trois agents de la CAPL, deux élus, une vingtaine de producteurs, transformateurs, traiteurs mais aussi des artisans.



Le projet, né en 2023, a pu se formaliser cette année grâce au soutien de la Direction générale des outre-mer (DGOM). Les négociations ont commencé en début d’année lors du dernier Salon de l’agriculture, elles se sont achevées il y a quelques semaines à peine par la signature d’une convention.



Au-delà de la vente et de la visibilité, le village sera l’occasion de réfléchir ensemble à des problématiques communes (autosuffisance, adaptation au changement climatique…) et de faire-valoir les fonctionnements, expériences et savoir-faire locaux. “On a envie que ça serve au développement des territoires et aux acteurs”, insiste Marc Fabresse. “On attend beaucoup de cet événement.”

Une édition sous le signe de l’innovation et de la tradition



La 61e édition du Salon international de l’agriculture ouvrira ses portes le 22 février et durera jusqu’au 2 mars 2025 au Paris expo, porte de Versailles. L’événement, emblématique, est l’occasion de découvrir les richesses de l’agriculture française et internationale mais aussi de rencontrer les professionnels du secteur. L’édition 2025 est placée sous le signe de l’innovation et de la tradition. L’édition mettra l’accent sur les innovations technologiques et les pratiques durables. Les visiteurs pourront explorer des pavillons dédiés aux cultures, aux élevages, aux produits du terroir et aux métiers de l’agriculture. Ils pourront participer à des conférences, des ateliers interactifs et des démonstrations pour découvrir comment l’agriculture s’adapte aux défis comme le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la préservation de la biodiversité.





