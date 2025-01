Un vent des Tuamotu souffle sur le SPC-PF

Tahiti, le 14 janvier 2025 – L'actuel président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC-PF) Cyril Tetuanui a été réélu ce mardi matin par 65 voix sur 92 votants. La candidature surprise du tāvana Tapura de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, a été proposée par le tāvana Tavini de Tatakoto Ernest Teagai et a recueilli 27 voix. Un front commun des 17 communes des Tuamotu qui s'estiment insuffisamment prises en compte au sein du SPC. Une “campagne de déstabilisation”, selon Édouard Fritch.



Si Cyril Tetuanui a largement été réélu à la tête du Syndicat pour la promotion des communes, un vent de changement venant des Tuamotu a soufflé ce mardi matin sur le fare amuira'a de Matatia. Deux délégués représentant chacune des 46 communes adhérentes au SPC-PF soit 92 votants (65 présents et 27 procurations) y étaient conviés pour procéder à l'élection anticipée de leur président. Une élection qui, rappelons-le, intervient un an plus tôt que prévu en raison d'une modification du statut du SPC obligeant les élus communaux à revenir aux urnes pour choisir celui qui les représentera jusqu'aux prochaines élections programmées juste après les communales de mars 2026.



Sans surprise, le tāvana de Rimatara Artigas Hatitio a proposé la candidature du président sortant Cyril Tetuanui, élu une première fois en 2014 puis en 2020. Plus surprenant, le maire de Tatakoto, qui est un élu du Tavini, a levé la main à son tour pour proposer la candidature d'un autre tāvana des Tuamotu, mais issu des rangs du Tapura en la personne de Tahuhu Maraeura. René Temeharo (délégué de Papeete) et Woullingson Raufauore (tāvana de Maupiti) ont aussitôt pris le micro pour expliquer, en reo tahiti, qu'il fallait laisser Cyril Tetuanui terminer son mandat en attendant le prochain renouvellement. Sous la présidence du doyen d'âge Raymond Voirin, les délégués ont ensuite rapidement voté.





“Le SPC n'est pas une famille politique, c'est une famille de tāvana” À peine après avoir glissé son bulletin dans l'urne, Édouard Fritch (maire de Pirae) s'est éclipsé sans attendre le résultat du scrutin. Interrogé par Tahiti Infos sur la candidature de son collègue Tahuhu Maraeura proposée par Ernest Teagai, le tāvana de Pirae y voit “une campagne de déstabilisation pour les maires Tapura” orchestrée par l'élu du Tavini. “Si le Tavini et Teagai étaient intéressés par le siège de président du SPC, ils auraient proposé Voirin qui est le plus ancien d'entre nous”, analyse-t-il.



“C'est Édouard qui parle comme ça”, nous a répondu l'intéressé expliquant que le maire de Rangiroa “n'est pas un candidat du Tavini Huira'atira, c'est un candidat des Tuamotu”. Pour Ernest Teagai, la distinction est importante car “le SPC, ce n'est pas une famille politique Tapura et Tavini, c'est une famille de tāvana, et derrière les tāvana, c'est la population”. Même son de cloche pour Tahuhu Maraeura : “On sait bien que dans le conseil municipal, tu as toute sorte de couleurs, donc ce n'est pas parce que c'est un élu Tavini qui a proposé ma candidature que c'est LE Tavini qui a proposé ma candidature. Non. Avant tout, ce sont les maires des Tuamotu qui ont demandé le dépôt de ma candidature pour intégrer le développement des communes dans le statut du SPC.”

“Ça veut dire qu'il faut faire avec nous, les maires des Tuamotu” Un argument que ne conteste pas Édouard Fritch qui voit “au travers de cette candidature de Tahuhu et de certains maires des Tuamotu l'expression d'un malaise. Ils considèrent qu'au sein du SPC, le président Tetuanui ne s'occupe pas suffisamment de ces maires appartenant à ces petites communes”, explique encore le tāvana de Pirae et patron du Tapura qui appelle à la vigilance : “Nous ne devons pas nous désunir à la veille de l'examen par le Parlement français de projets de loi modifiant le CGCT (code général des collectivités territoriales, NDLR) et qui vont favoriser justement les compétences de ces petites communes que sont les Tuamotu”. Cyril Tetuanui n'a pas été très prolixe de son côté, expliquant simplement que cette candidature n'était que l'expression de la démocratie. “Chacun peut se présenter, il n'y a pas de souci. Le choix des maires, c'est le choix des maires. Aujourd'hui, ils m'ont fait encore confiance, maintenant je vais finir la mandature”, a-t-il commenté, sans se prononcer en revanche sur ce qu'il comptait faire l'année prochaine.



Une chose est sûre. Avec 27 suffrages obtenus, Tahuhu Maraeura fait le plein de voix des 17 communes des Tuamotu et s'offre même le luxe d'en grapiller trois autres. Est-ce à dire qu'il faut s'attendre à un changement l'année prochaine pour celui qui sera élu pour un nouveau mandat de six ans ? “Ça veut dire qu'il faut faire avec nous aussi, les maires des Tuamotu, il faut nous prendre en considération, c'est juste ça qu'on veut montrer aujourd'hui”, répond Tahuhu Maraeura dont l'adhésion au groupe Tapura à l'assemblée n'est néanmoins pas du tout remise en cause selon Édouard Fritch. Sur proposition de Cyril Tetuanui, le maire de Rangiroa a été élu 3e vice-président.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 14 Janvier 2025 à 14:32