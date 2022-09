Un vaccinodrome samedi à Mathilde Frébault

Tahiti, le 20 septembre 2022 – Un vaccinodrome sera ouvert toute la matinée de ce samedi à l'IFI, l'Institut Mathilde Frébault, à Mamao.



Un vaccinodrome dans le cadre de la campagne de vaccination gratuite contre le Covid-19 sera ouvert toute la matinée de ce samedi à l'Institut de formation des infirmiers Mathilde Frébault à Mamao, de 8h à 11h30. Les vaccins proposés sur place sont :

• Vaccin Comirnaty - Pfizer, forme pédiatrique, pour les enfants de 5 à 11 ans

• Vaccin Comirnaty - Pfizer, pour les 12 ans et plus

• Vaccin Nuvaxovid - Novavax, pour les 18 ans et plus



Pour ce qui est des schémas vaccinaux proposés, après les deux doses initiales espacées de 21 jours, il est fortement recommandé de faire un premier rappel vaccinal pour les plus de 18 ans avec une troisième dose 3 à 4 mois après la deuxième. Pour les plus fragiles (>60 ans et les immunodéprimés) une nouvelle dose de rappel (4e ou 5e) est proposée pour les personnes qui ont eu leur dernière dose il y a plus de six mois. Enfin, il est toujours proposé, pour l’ensemble de la population, la primo-vaccination dans l'intérêt d'une protection individuelle et collective. Bien que fortement recommandée, la vaccination contre la Covid-19 n’est plus obligatoire sur le territoire de la Polynésie française.



​Pratique

Pour plus d’information, appelez la plateforme Covid-19 au 40 455 000 ou consultez le site de la Direction de la Santé : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/vaccination-covid/

