Un train déraille près de Barcelone: un mort et 49 blessés

Barcelone, Espagne | AFP | mardi 20/11/2018 - Une personne a été tuée et 49 blessées dont cinq sérieusement dans le déraillement d'un train régional mardi près de Barcelone (nord-est de l'Espagne), dû à un glissement de terrain après de fortes pluies, selon le dernier bilan des services d'urgence.



Le train reliait la ville de Manresa à Barcelone, en Catalogne. Deux des six wagons ont déraillé vers 6H15 locales (5H15 GMT) près de Vacarisses, petit village situé à 35 km au nord-ouest de Barcelone, a indiqué sur Twitter le service de protection civile de la région.

Sur les 133 personnes à bord, "une personne est morte, cinq ont été blessées sérieusement et transportées par le SAMU, 44 légèrement blessées", toujours selon cette source.

Ce déraillement a eu lieu à cause d'un glissement de terrain après les très fortes pluies ayant affecté la zone durant plusieurs jours, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Adif.

"Il y a eu un gros coup de frein, certains passagers sont tombés ou ont trébuché, les lumières se sont éteintes", a rapporté Mari Carmen, une victime de l'accident citée par le quotidien La Vanguardia, disant avoir vu ensuite "des pierres sur la voie". Selon cette passagère, les secours sont arrivés très rapidement sur place.

Le ministre de l'Equipement, José Luis Abalos, a expliqué à la radio Cadena Ser que les équipements installés dans cette zone pour faire face aux glissements de terrain n'avaient "pas résisté à la chute de roches".

Il a annoncé que son ministère ménerait une enquête, avec des géologues.

Des chutes de pierres avaient déjà causé des déraillements dans cette zone en 2009 et 2011 mais sans faire de blessés graves, selon la presse locale.