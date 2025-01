Un tournoi de haut niveau à l’AS Phenix

Tahiti, le 26 janvier 2025 - L’AS Phenix organisait ce dimanche les finales du tournoi Best Food Tahiti Padel Cup. Pour la deuxième fois de son histoire, le club avait mis en place une compétition P250 Élite, grâce à la présence de nombreux joueurs venus de l’extérieur. C’est la paire Jose Pedro Montalban Martin et Manoa Desvignes qui remporte ce tournoi. Dans les autres niveaux, les finales ont toutes été acharnées, preuve que le padel polynésien progresse rapidement.



En ce dimanche de fin janvier, les allées du complexe Phenix grouillaient de monde. On a l’habitude de ressentir une certaine effervescence lors des tournois organisés par le club. Mais pour la Best Food Tahiti Padel Cup, l’ambiance est montée d’un cran, grâce à la présence de trois joueurs de niveau international et de la paire numéro une de Nouvelle-Calédonie, dont les joueurs sont présents depuis quelques jours au Fenua. Le plus “ancien” de ces joueurs de niveau international, Jose Pedro Montalban Martin, anime les différents terrains depuis quelques mois. Sa présence est devenue familière pour les adhérents, et des “vamos” sont régulièrement prononcés durant la finale du tournoi P250. Un mot espagnol que le résident de Malaga a transmis aux Polynésiens, comme une offrande pour les remercier de l’accueil qui lui a été réservé depuis son arrivée.



La der pour Jose Pedro Montalban Martin



Pour son dernier tournoi, sa dernière finale, il a offert un spectacle de toute beauté, comme à son habitude. Accompagné du très prometteur Manoa Desvignes, la paire hispano-tahitienne a livré une dernière bataille digne des plus grands. “J’ai vécu tellement de moments magnifiques ici depuis que je suis arrivé, que j’aurai un pincement au cœur en partant. Vivre ces derniers moments, et de surcroît avec Manoa, c’est quelque chose qui me tenait à cœur. Je tiens vraiment à remercier tous les membres du club pour leur accueil et leur gentillesse, ainsi que tous les Polynésiens. Cette expérience m’a fait grandir ; partir seul à l’aventure m’a beaucoup appris. Je reviendrai, car je me suis attaché à cette île et à ses habitants”, a déclaré le champion, toujours aussi souriant et heureux d’être là. Manoa Desvignes, lui aussi, a vécu une expérience incroyable aux côtés du champion espagnol : “Je le dis et je le répète : ça a été une chance incroyable de pouvoir côtoyer Jose pendant tous ces mois. Il nous a tous fait progresser, et sa gentillesse a éclairé nos entraînements. Ça m’a donné envie de continuer à travailler pour, pourquoi pas, un jour emmener une paire tahitienne aux championnats de France ou ailleurs. C’est une motivation supplémentaire, et je sais qu’on va y arriver”, explique le jeune joueur tahitien. En face d’eux, le duo Karl Yomes et Jorge Anglès n’avait rien à leur envier. Karl Yomes est régulièrement en finale des tournois organisés à Phenix, et Jorge Angles joue souvent avec Jose dans les tournois internationaux. “Je suis ravi d’avoir pu venir ici à la rencontre des Polynésiens. Le padel est en plein essor, et je suis persuadé que, très vite, on les verra dans des compétitions internationales”, estime le joueur de l’académie Solano, partenaire espagnol de l’AS Phenix. Ces quatre joueurs ont montré que le padel, en plus d’être un sport convivial, est aussi un sport de haut niveau avec une intensité très élevée. La finale de dimanche s’est jouée sur un super tie-break (dernier jeu en dix points pour départager l’égalité d’un set partout entre les deux équipes), un moment d’anthologie qui a vu la paire Montalban Martin/Desvignes l’emporter. Un beau cadeau d’adieu pour l’Espagnol. Sous les yeux de leur compatriote, Jose Solano Marmolejo, 60ᵉ joueur mondial, qui a fait équipe avec le président Alain Siu pour ce tournoi, tous ont exprimé leur joie de découvrir l’intérêt croissant pour le padel à Tahiti : “Je suis très surpris de la passion des Polynésiens pour le padel. J’ai vu les terrains remplis de cinq heures du matin jusqu’à neuf heures du soir. Les gens se donnent à fond dans ce sport, et ça fait plaisir à voir.” Éliminée en demi-finale de justesse par Yomes et Angles, la paire calédonienne Nickolas Ngodrela et Lorenz Pesselet était déçue mais heureuse d’avoir pu participer à ce tournoi : “C’est vrai qu’on aurait aimé aller en finale, mais on a tout donné. Ça se joue à pas grand-chose, mais on n’a aucun regret. On est très contents d’avoir répondu présents à l’invitation du club, et on les en remercie. Le niveau était relevé, même pendant les poules. On a pris de l’expérience en jouant contre des professionnels espagnols. C’était le but en venant ici. On va tenter de regagner le championnat calédonien. Et cette belle expérience nous apportera beaucoup, c’est sûr.”



Encore un pari réussi pour l’AS Phenix, qui aura à cœur, en cette année 2025, de continuer à organiser des tournois toujours aussi passionnants.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Janvier 2025 à 21:10 | Lu 262 fois