Un timbre à l’effigie du to’o du dieu ‘Oro

Tahiti, le 16 décembre 2022 - Fare Rata a annoncé vendredi l’émission d’un nouveau timbre à l’effigie du to’o du dieu ‘Oro, une statue très connue de Polynésie. Huit cents exemplaires ont déjà été imprimés. Au total, ce seront plus de 50 000 timbres comme celui-ci qui seront tirés.



Les amateurs de timbres vont être ravis. Fare Rata émet depuis ce vendredi, au centre philatélique de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, un nouveau timbre à l’effigie du to’o du dieu ‘Oro. Cette statue, considérée comme l’une des plus emblématiques sculptures de Polynésie, est la matérialisation de ‘Oro, fils aîné de Ta‘aroa (dieu créateur) et de Hina (fille de haut rang). Il était considéré comme le dieu du firmament et de la terre, des sacrifices humains et des ‘Arioi ainsi que celui de la fertilité et de la fécondation. À la suite de conflits entre les tribus, il devint en outre le dieu de la guerre.



La statuette provient de l’île de Raiatea, endroit où selon la légende, ‘Oro demeurait. Datant du XVIIIe siècle et construite à partir de noyaux de bois et de fibre de coco, la statue est actuellement entreposée au British Museum de Londres. Huit cents exemplaires sont émis à partir de vendredi. Sur le long terme, plus de 50 000 timbres seront tirés et mis en vente au prix de 130 Fcfp l’unité.