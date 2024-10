Un test national fait sonner de nombreux téléphones

Tahiti le 17 octobre 2024. De nombreux téléphones ont sonné ce matin. Cela relevait d'un exercice national.





"Pas d’alerte en cours en Polynésie française" commente d'ailleurs le haut-commissariat sur le sujet. Il s'agit en fait d'un "test national d’une nouvelle fonctionnalité d’alerte".



Dans le cadre d’une série de tests en vue du déploiement d’un système d’alerte nommé « FR Alert », le ministère de l’Intérieur a organisé une série d’envois de messages/tests téléphoniques par sms, en lien avec les opérateurs téléphoniques locaux.



Aucune action n'est nécessaire sur les téléphones mobiles de la part des usagers.



"Ceci ne constitue pas une alerte réelle mais bien un test de fonctionnalité. Le nouveau système d’alerte devrait être déployé dans les prochains mois", poursuit le haut-commissariat.

FR-Alert est un système d'alerte national utilisé par les autorités françaises pour informer et alerter rapidement la population en cas d'urgence ou de catastrophe majeure, imminente ou en cours.

FR-Alert est le nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations. Déployé sur tout le territoire national depuis fin juin 2022, et permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 17 Octobre 2024 à 12:12 | Lu 805 fois