Un statut des marins-pêcheurs "adapté" d'ici six mois

Tahiti, le 11 octobre 2024 – Après la démonstration de force des marins pêcheurs côtiers et hauturiers jeudi matin dans la rade de Papeete pour s'opposer au statut du marin pêcheur, ils ont été reçus en fin d'après-midi par leur ministre de tutelle, Taivini Teai qui s'est "engagé à retravailler" ce fameux statut "d'ici six mois".



Ils étaient près de 90 thoniers, bonitiers, poti marara jeudi matin devant la passe et dans la rade de Papeete. Une démonstration de force pacifique pour dire tout le mal que ces marins pêcheurs et capitaines de bateaux pensent du statut du marin pêcheur actuellement dans les tuyaux du gouvernement.

Pêcheurs hauturiers et côtiers réclament ainsi un "statut adapté" au poti marara et poti auhopu. Ils demandent aussi à élargir le zonage afin de pouvoir aller au-delà des 15 nautiques, et une révision du prix du mazout.



En fin d'après-midi ce jeudi, les représentants des armateurs de pecheurs hauturiers et côtiers ainsi que les représentants de salariés Otahi et CSTP-FO ont été reçus par leur ministre de tutelle, Taivini Teai. Dans un communiqué, le ministre des Ressources marines précise avoir d'abord souhaité "clarifier" certaines "incompréhensions" relatives à ce statut des marins pêcheurs comme le fait qu'il "ne s'applique pas aux patrons de pêche côtière", qu'il ne "traite pas de la sécurité maritime" et qu'il "n'impose pas la présence de deux pêcheurs sur les poti marara".



Ceci étant posé, le ministre a proposé un "nouveau dispositif d'accompagnement sur dix ans permettant une évolution des cotisations sociales et patronales en fonction des résultats financiers des armements de pêche".

La revalorisation des prix du poisson, les marges de vente, les filières de valorisation des produits de la pêche ou encore la réhabilitation des structures de pêche ont été au coeur des discussions avec le ministre qui s'est engagé auprès des pêcheurs côtiers à adapter ce fameux statut à leurs activités, "sous un délai de six mois".



"L'ensemble des parties prenantes a convenu de formaliser les engagements de chacun dans un protocole d'accord visant à favoriser la viabilité de la pêche hauturière et côtière", conclut le communiqué.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 11 Octobre 2024 à 13:20