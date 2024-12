Un sous-marin russe détecté près des Philippines

Manille, Philippines | AFP | lundi 01/12/2024 - Un sous-marin d'attaque russe a été détecté au large des côtes philippines en mer de Chine méridionale, a annoncé lundi l'armée philippine, dans ce que le président Ferdinand Marcos a qualifié de "très inquiétant".



Le sous-marin, un UFA 490, a été repéré jeudi a 148 kilomètres à l'ouest de Cape Calavite, sur l'île de Mindoro, selon l'armée.



"N'importe quelle intrusion dans notre mer des Philippines occidentale, dans notre Zone économique exclusive et nos lignes de base est très inquiétante", a déclaré M. Marcos à des journalistes lundi, utilisant le terme philippin et non le celui de "mer de Chine méridionale" pour désigner les eaux situées immédiatement à l'ouest du pays.



Les Philippines ont envoyé un avion et un navire pour inspecter le sous-marin, dont l'équipage a affirmé qu'il attendait de bonne conditions météo pour repartir vers Vladivostok, en Russie.



Le porte-parole de la marine philippine pour la mer de Chine méridionale Roy Vincent Trinidad a lui qualifié la situation comme "non alarmante". "Mais nous sommes surpris car c'est un sous-marin vraiment unique", a-t-il dit à l'AFP.



Le sous-marin UFA, qui a été vu pour la dernière fois dans les eaux philippines dimanche, fait 74 mètres de long et est capable de tirer des missiles Kalibr-PL d'une portée allant jusqu'à 12.000 kilomètres selon l'agence de presse étatique russe TASS.



L'ambassade de Russie à Manille et le ministère philippin des Affaires étrangères n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de l'AFP.