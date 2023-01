Un séisme en Iran fait trois morts et plus de 800 blessés

Téhéran, Iran | AFP | dimanche 29/01/2023 - Un séisme de magnitude 5,9 a fait trois morts et plus de 800 blessés, la plupart légèrement, samedi soir dans une région montagneuse du nord-ouest de l'Iran, près de la frontière avec la Turquie.



Selon le Centre sismologique de l'université de Téhéran, le tremblement de terre a frappé à 21H44 locales (18H14 GMT) la ville de Khoy, dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest).



Trois personnes ont trouvé la mort tandis que le nombre des blessés a été évalué à 816 blessés par le gouverneur de la province, Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l'agence Irna. Un précédent bilan, donné dans la nuit, faisait état de deux morts et 580 blessés.



"Actuellement, 30 personnes sont hospitalisées, les autres blessés sont sortis après avoir reçu un traitement ambulatoire", a annoncé à la télévision le chef du Croissant-Rouge, Pirhossein Kolivand.



Les opérations de recherche et de sauvetage de victimes, menées avec l'aide de groupes de secours des provinces voisines, ont pris fin, tandis que le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, s'était rendu à Khoy pour superviser la situation, a précisé Irna.



Les habitations dans 70 villages ont été endommagées de 20 à 80% et les dégâts dans les zones urbaines sont plus importants que lors des précédents tremblements de terre ayant frappé la région, a indiqué de son côté M. Motamedian.



Plus de 20 répliques ont provoqué des mouvements de panique parmi les habitants, qui ont quitté leurs domiciles malgré les conditions hivernales.



Des images diffusées par les médias iraniens montrent des personnes assises autour de feux sous des couvertures alors qu'une vague de neige touche le nord-ouest.



Cette région est régulièrement frappée par des tremblements de terre, comme celui de magnitude 5,8 qui, le 8 janvier, avait fait plusieurs centaines de blessés près de Khoy.



En février 2020, un tremblement de terre de magnitude 5,7 avait touché le village de Habash-e Olya et tué au moins neuf personnes de l'autre côté de la frontière, en Turquie.



L'Iran se trouve à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique.



Le séisme le plus meurtrier jamais enregistré en Iran, de magnitude 7,4, s'est produit en 1990, faisant 40.000 morts dans le nord du pays et 30.000 blessés. Un demi-million de personnes s'étaient alors retrouvées sans logement.

le Lundi 30 Janvier 2023 à 05:32 | Lu 53 fois