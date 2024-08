Un second foyer de grippe aviaire détecté en France

Paris, France | AFP | mercredi 21/08/2024 - Un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté mardi dans un élevage de dindes du Morbihan, a annoncé mercredi le ministère de l'Agriculture, précisant qu'il s'agissait du deuxième foyer en élevage confirmé en France depuis l'épizootie de l'hiver dernier.



Situé dans la commune de Camoël, "l'élevage concerné, qui compte 4.650 dindes, a été dépeuplé", c'est-à-dire euthanasié, indique un communiqué du ministère.



Il s'agit du deuxième foyer détecté cette saison après celui signalé le 13 août, déjà en Bretagne, dans un élevage de volailles d'Ille-et-Vilaine.



"Une zone de protection (3 km autour du foyer) et une zone de surveillance (10 km) ont été instaurées par le préfet, conformément à la réglementation", a précisé le ministère après la découverte de ce second foyer.



Ces zonages se situent dans le Morbihan et la Loire-Atlantique. "Afin de maîtriser le risque de diffusion du virus, les mouvements de volailles sont interdits dans ces zones où la surveillance sanitaire des élevages est renforcée", a-t-on indiqué.



Aucune hypothèse n'est formulée quant à la provenance du virus. Pour le premier foyer, l'hypothèse principale avancée était celle d'une contamination via la faune sauvage, l'élevage touché se situant dans une zone où plusieurs cas avaient été observés sur des oiseaux marins le long de la côte bretonne.



Le ministère rappelle à "tous les acteurs de la filière", des transporteurs aux éleveurs ou vétérinaires, "la nécessité de maintenir une vigilance accrue vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en respectant notamment une application stricte des mesures de biosécurité", dont par exemple la désinfection des bottes, tenues et outils de travail, qui peuvent transmettre le virus d'une exploitation à une autre ou par contact avec des déjections d'animaux infectés, sauvages ou dans les fermes.



Le gouvernement a annoncé mardi que la campagne nationale de vaccination des canards débuterait le 1er octobre, avec une prise en charge par l'Etat de "70% des coûts générés par les trois premiers mois" de cette campagne 2024-25.



Le renouvellement de la campagne de vaccination était souhaité et attendu par les éleveurs de canards à foie gras après celle, réussie, de l'an dernier - seule une dizaine de foyers ont été détectés depuis l'automne 2023.



La grippe aviaire, qui sévit plus largement en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie, a touché la France de 2015 à 2017 puis quasiment en continu depuis fin 2020. Le pays a euthanasié des dizaines de millions de volailles ces dernières années.

