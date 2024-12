“Un refuge de nuit, le cadeau du gouvernement”

Tahiti, le 19 décembre 2024 – “Un refuge de nuit” va ouvrir ses portes le 24 décembre à Fare Ute. Une structure où les personnes en situation d’exclusion pourront “bénéficier d’un petit déjeuner et également d’un petit peu de ma’a le soir”.



Près de 600 personnes “en situation d’exclusion” ont été conviées à la présidence pour un repas de Noël avec les ministres, la directrice de cabinet du haut-commissaire ou encore les élus de l’assemblée de la Polynésie, ce jeudi soir. L’occasion pour eux d’échanger avec ces femmes et hommes politiques du Fenua. “L’idée, c’est d’ouvrir les portes de la présidence à tout le monde”, a affirmé la vice-présidente et ministre des Solidarités, Chantal Minarii Galenon.



Et pour ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se déplacer jusqu’à la présidence, une maraude a été organisée avec l’association Te Torea. Et comme la ministre des Solidarités l’a assuré : “Ils étaient contents de nous voir (…) et avaient beaucoup d’histoires à raconter au président. C’est vrai qu’on ne rencontre pas le président, comme ça en personne, tous les jours”.



L’occasion pour le président et la vice-présidente de leur annoncer l’ouverture, le 24 décembre, d’un refuge à Fare Ute. “C’est le cadeau du gouvernement, nous allons ouvrir un refuge de nuit pour à peu près une centaine de personnes (…). Nous voulons les protéger la nuit et ne plus les laisser dormir sur les trottoirs”, a indiqué Chantal Minarii Galenon.



De son côté, le président du Pays Moetai Brotherson a précisé que ce centre sera “bien aménagé avec des douches et ce qu’il faut. Et vous pourrez (…) bénéficier d’un petit déjeuner et également d’un petit peu de ma’a le soir.” Une structure qui “ne va pas convenir à tout le monde (…), et chacun a ses raisons et on ne force personne”, a ajouté le président du Pays.



Pour ce refuge, une convention de partenariat a d’ailleurs été signée avec la commune de Papeete qui a mis à disposition du Pays cet espace.