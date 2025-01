Un "rare" cas humain de grippe aviaire détecté en Angleterre

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 27/01/2025 - Un "rare" cas humain de grippe aviaire a été détecté en Angleterre, a annoncé lundi l'agence de sécurité sanitaire britannique.



"La transmission du virus de la grippe aviaire de l'oiseau à l'humain est rare et n'a eu lieu qu'un petit nombre de fois au Royaume-Uni", a indiqué l'agence UKHSA (United Kingdom Health Security Agency) dans un communiqué.



La personne, dont le sexe n'a pas été précisé, a été infectée dans une ferme dans le centre de l'Angleterre, où elle a été en contact de manière "proche et prolongée avec un grand nombre d'oiseaux infectés", a précisé l'agence.



Son état est qualifié de "bon". Elle est suivie dans une unité de soin des maladies infectieuses.



"Le risque pour le grand public reste très faible", selon l'agence.



Aucune transmission d'humain à humain du virus n'a été "démontrée", a-t-elle assuré.



Toutes les personnes qui ont été en contact avec celle qui a été infectée ont été "recherchées". "Les personnes présentant le risque d'exposition le plus élevé se sont vu proposer un traitement antiviral", a indiqué l'UKHSA.



L'agence précise qu'il s'agit d'une souche différente de celles qui circulent chez les mammifères et les oiseaux aux États-Unis.



Début janvier, un premier décès humain lié à la grippe aviaire a été recensé aux Etats-Unis. Ce malade, qui était âgé de plus de 65 ans et souffrait d'autres pathologies, était le premier cas grave de contamination humaine au virus H5N1 détecté aux Etats-Unis.