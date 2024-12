Un projet de résidence seniors à Puunui

Tahiti, le 12 décembre 2024 – La Caisse de prévoyance sociale (CPS) envisage la construction d’un “écovillage propice au bien-vieillir des seniors polynésiens” sur les hauteurs de Toahotu. Pour affiner la pertinence de ce projet inédit au Fenua, un questionnaire à l’intention des matahiapo et des aidants est accessible en ligne jusqu’au 3 janvier.





En vingt ans, la part des 60 ans et plus, tout comme celle des 75 ans et plus, a doublé en Polynésie française. Selon les données de l’Institut de la statistique (ISPF), à l’horizon 2030, un habitant sur cinq sera un senior. Les enjeux en matière de prise en charge des anciens ne cessent de croître au sein des familles, et plus largement dans la société.



C’est dans ce contexte de vieillissement de la population que la Caisse de prévoyance sociale (CPS) mène une étude, confiée à un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies publiques. Le projet porte sur la réalisation d’un “complexe résidentiel” spécialisé à Toahotu, commune associée de Taiarapu-Ouest. La CPS dispose en effet de terrains vacants sur les hauteurs de Puunui, non loin de l’ex-hôtel du même nom.



Un Éhpad, des maisons communes et des services





Dans le cadre de l’étude en cours, Plusieurs publics seraient concernés par cet “écovillage propice au bien-vieillir”, comprenant un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad) de “taille réduite et ouvert sur l’extérieur” et des “maisons communes” avec des chambres individuelles et des espaces partagés, certaines occupées par des personnes dépendantes, d’autres par des personnes “vieillissantes mais autonomes”. “L’ambition de ce projet est d’offrir un cadre de vie adapté tout en favorisant le bien-être et l’épanouissement des résidents par la mise en place de services et d’activités visant à promouvoir la santé physique, mentale et sociale”, précise la note de présentation de la CPS, qui envisage de greffer aux hébergements des commerces de proximité, ou encore des loisirs à destination des personnes âgées et de leur famille.Dans le cadre de l’étude en cours, les matahiapo et les aidants sont invités à donner leur avis sur la création de cette structure à travers deux questionnaires distincts, accessibles en ligne. Situation familiale, aides financières, présence d’un aidant, intérêt pour les services et activités envisagés, point de vue sur la colocation, etc. Quelques minutes suffisent pour répondre à cette enquête, qui s’achèvera le 3 janvier 2025.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 12 Décembre 2024 à 15:29 | Lu 791 fois