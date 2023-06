Un projet de câble sous-marin transpacifique reliant le Chili à l’Australie via la Polynésie française

Un projet de câble sous-marin transpacifique reliant le Chili à l’Australie via la Polynésie française

Tahiti le 7 juin 2023. Vannina Crolas, ministre en charge des télécommunications, s ’est rendue au Chili afin de participer aux négociations relatives au projet Humboldt, un câble sous-marin à fibre optique de 13 000 km qui va relier le Chili à l’Australie .



L’objectif de ce projet est d’établir une connexion numérique entre l’Amérique du Sud et l’Asie en déployant un câble sous-marin à fibre optique alternatif aux câbles nord-américains existants et de fournir une connectivité à des territoires ne se situant pas sur la route des câbles actuels (tel que l ’Île de Pâques).



Pour ce faire, le gouvernement chilien étudie la piste d’un passage par Tahiti pour relier les deux continents.

A l’occasion de ses entretiens, la ministre, soutenue par Olivier Becht, ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français à l’étranger, défendra les intérêts du Pays. En effet, ce projet représente pour le territoire une véritable opportunité en termes de connectivité puisqu’il permettra d’augmenter la capacité d’absorption de flux des câbles actuels de l’OPT (Honotua et Manatua). De même, il pourrait permettre à la collectivité de se positionner en tant que Hub dans la région.



D'autres rencontres sont déjà prévues avecJuan Carlos Munoz , ministre des Transports et Télécommunications, Nicolas Grau, ministre de l’Économie, Claudio Araya, secrétaire d’État aux Télécommunications du Chili, Renaud Collard , chargé d’affaires Ambassade de Francen et Philippe Autier, conseiller économique Ambassade de France.



A l’issue des discussions, une déclaration d’intention sur ce projet devrait être signée par Olivier Becht et Tahiti sur la route du câble dans l’attente de la décision finale du gouvernement afin de conforter le positionnement chilien.

