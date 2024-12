Un outil pour diagnostiquer les réseaux d’assainissement

Tahiti, le 1er décembre 2024 – La société Polynésienne des eaux dispose depuis la semaine dernière d’un outil d’inspection autonome des réseaux d’assainissement : la SewerBall. Un appareil de diagnostic qui doit être déployé pour la première fois en Polynésie sur les réseaux d’assainissement de Bora Bora et de la SEM Vaitama à Punaauia.



C’est un petit outil de diagnostic pour jauger l’état des réseaux d’assainissement, mais une grande avancée dans l’inspection dynamique de ces installations au regard de leur porosité aux “eaux parasites”. La Polynésienne des eaux a mis en service en fin de semaine dernière un équipement de SewerBall. Cette technologie développée par le groupe Suez est conçue pour identifier, et localiser dans un réseau donné, les zones d’intrusion de ces eaux parasites. La société a accueilli, la semaine dernière, Thibaud Maruejouls, expert du groupe Suez, chargé de former les équipes de la Polynésienne des eaux à l’utilisation de ce nouvel outil. La SewerBall doit être déployée pour la première fois en Polynésie sur les réseaux d’assainissement de Bora Bora et de la SEM Vaitama à Punaauia.



Prioriser les interventions à prévoir



La plupart du temps, les “eaux parasites”, étrangères au dispositif d’assainissement, sont d’origine pluviale et pénètrent dans les canalisations à la faveur de sections endommagées par le temps ou accidentellement. Elles y augmentent le volume d’effluents jusqu’à l’arrivée dans la station. Ces surplus peuvent générer un risque de débordement dans le milieu naturel. Des eaux chargées en pollution non domestique peuvent aussi être détectées, comme des eaux usées industrielles ou des eaux saumâtres.



Dans ce contexte, la SewerBall est un outil autonome de diagnostic qui se déplace grâce à l’écoulement du réseau d’eaux usées (réseaux gravitaires) et d'un cours d'eau en milieu naturel. Elle analyse l'évolution de la qualité des eaux tout au long de son parcours et localise précisément où se situent les intrusions. Elle est donc capable de mesurer leur impact sur le dispositif et sur l’environnement. Ce pré-diagnostic permet de mieux cibler quand et où déployer d'autres outils de diagnostic plus précis afin de prioriser les interventions à prévoir.