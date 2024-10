Un nouvel élan pour les droits des femmes au Fenua

Tahiti le 16 octobre 2024. Suite à la 15ème Triennale des Femmes du Pacifique, qui s’est tenue du 20 au 24 juillet 2024 aux îles Marshall, les présidentes des 3 associations féminines ayant participé à ce déplacement, invitées par le ministère de la condition féminine, le Conseil Des Femmes, l’UFFO et Vahine Arata’i no Porinetia, ont souhaité organiser pour la première fois une rencontre des associations féminines au Fenua.





Cet événement marquant s’est déroulé à Papeete le 10 octobre dernier, réunissant les présidentes de 10 organisations bénévoles œuvrant quotidiennement sur le terrain. Des témoignages émouvants des réalités vécues par les femmes, ont été évoqués.





Lors de cette rencontre, les participantes ont pris connaissance des enjeux majeurs soulevés par le plan de recommandations validé lors de la Triennale des Femmes du Pacifique. Parmi eux, l’égalité des genres, la lutte contre les violences faites aux femmes, l’accès aux soins de santé et à l’éducation, le développement durable et l’inclusion sociale ainsi que l’accompagnement et l’expansion de l’entrepreneuriat féminin.





Portant un regard particulier sur les défis spécifiques aux îles polynésiennes, les associations ont mis en lumière l’importance de prendre en compte les réalités culturelles locales tout en s’inspirant des bonnes pratiques issues de l’ensemble du Pacifique.





Au cœur des discussions, la mise en place d’un réseau formel entre les associations féminines polynésiennes a été proposée, avec pour objectif de mener une enquête sur les défis, les opportunités, les faiblesses et les menaces que rencontrent les Polynésiennes en 2024. Ce réseau permettra également de mieux coordonner les actions de terrain et d’amplifier les plaidoyers sur les questions d’égalité et de droits des femmes en faveur de l’autonomisation des Vahine du Fenua.





Cette première rencontre des associations féminines en Polynésie française fait écho aux conclusions de la Triennale des Femmes du Pacifique, en renforçant l’idée que l’unité et la solidarité entre les femmes du Pacifique sont essentielles pour relever les défis communs, dans un contexte de plus en plus complexe, notamment en raison du changement climatique et des inégalités persistantes.