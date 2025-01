Un nouveau tournoi de Padel pour l’AS Phenix

Tahiti, le 23 janvier 2025 - Les tournois de Padel s’enchaînent à l’AS Phénix mais restent toujours teintés d’originalité. Pour la Best Foods Tahiti Padel Cup 2025, la venue de la paire numéro une calédonienne, Nickolas Ngodrela et Lorenz Pesselet, ainsi que la présence du joueur professionnel espagnol José Solano Marmolejo, 60ᵉ mondial, viennent pimenter ce tournoi de haut niveau. Une marque de fabrique qui continuera de promouvoir le padel en Polynésie.



Tout juste après avoir accueilli sur ses terrains Léa Godallier, quadruple championne de France, pour un match d’exhibition, l’AS Phénix organise un nouvel événement, la Best Foods Tahiti Padel Cup 2025, qui lance la nouvelle année de padel. Un tournoi qui se déroule sur toute la semaine et qui permet à tous les niveaux de participer. “Nous avons organisé un P25 et un P100, comme souvent, mais ce n’est que la deuxième fois que nous proposons un P250. Ce genre de compétition est réservé à l’élite. Nous avons donc l’honneur et le plaisir d’accueillir Nickolas Ngodrela et Lorenz Pesselet, les champions de Nouvelle-Calédonie, mais aussi José Solano Marmolejo, un joueur classé 60ᵉ mondial. Sans oublier José Pedro Montalban Martin, qui est chez nous depuis quelques mois, qui nous fait rêver à chaque partie qu’il joue et prodigue des conseils très précieux à nos adhérents depuis son arrivée. Il a été rejoint par son compère lors des tournois internationaux, Jorge Angles, de l’académie Solano. Il nous tarde vraiment de les voir jouer, pour le plus grand bonheur de tous”, explique avec beaucoup d’enthousiasme le responsable du tournoi, Teiki Jouen.



À l’opposé des compétitions P250, les P25 et P100 sont des compétitions de niveau plus abordable. En padel, le classement de chaque paire correspond aux points rapportés par l’équipe lors des tournois joués. Plus on est situé vers le haut du classement, plus on est apte à jouer des tournois comme le P250, le P500, le P1000, et même jusqu’au P2000. Pour la Best Foods Tahiti Padel Cup, 256 joueurs se sont inscrits, ce qui représente 128 paires hommes et femmes. Une grosse organisation que Teiki Jouen et son équipe gèrent de main de maître. “Les matchs de qualification se jouent les soirs de la semaine. Le P250 commence jeudi et toutes les phases finales se dérouleront dimanche. Les joueurs se sont inscrits avec leur binôme habituel. Nous avons juste séparé les joueurs espagnols pour un meilleur équilibre”, détaille, avec un petit sourire, Teiki.



Le tournoi bat son plein depuis lundi et, chez les élites, certaines paires font figure de favorites. Le duo Manoa Desvignes et José Pedro Montalban Martin risque de faire des étincelles. La paire calédonienne, quant à elle, est l’une des grandes favorites. Mais attention au duo Alain Siu et José Solano Marmolejo, qui peut créer la surprise. Peu importe le résultat, ce qui est sûr, c’est que le spectacle et la bonne humeur seront encore une fois au rendez-vous dans les travées du complexe de Phénix.