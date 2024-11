Un nouveau format pour le forum des métiers de l’UPF

Tahiti, le 14 novembre 2024 - Pour la première fois, l’Université de la Polynésie française a organisé un forum des métiers invitant en même temps des représentants de la fonction publique, mais aussi des entreprises du privé à la recherche de stagiaires et/ou d’employés. Soixante-treize offres ont été proposées ce jeudi à des candidats de tout âge et venant de tout horizon.



Stéphane, à la recherche d’un emploi, s’est présenté ce jeudi matin à l’Université de la Polynésie française (UPF) pour tenter sa chance au forum des métiers qui y était organisé. “J’ai entendu parler de la journée à la radio. J’ai un bac pro commerce, alors j’essaie ! J’ai repéré plusieurs annonces.” Il tenait entre les mains CV et lettre de motivation avant de passer un entretien dans la halle des sports réaménagée à cet effet.



Sur les chaises voisines, plusieurs étudiantes patientaient elles aussi, préparées à l’entretien par l’une de leur professeure dans le cadre de leur cours dans le secteur du tourisme. Les offres de stage et d’emploi (73 au total) étaient affichées à l’entrée de la halle, sur son flanc gauche, et suscitaient un vif intérêt. Différents secteurs d’activité étaient représentés : banque, cabinets comptables, sociétés d’événementiels, transporteurs, hôtellerie…



“Nous avions sollicité les entreprises en amont en puisant dans notre base de données construite au fil du temps via les stages effectués par nos étudiants”, précise Teheiva Lucas, gestionnaire des stages pour le Centre d’orientation, des stages et de l’insertion professionnelle (Cosip). Cette base compte plus de 400 entreprises.



Une journée ouverte à tous



Pour les candidats, nul besoin de se préinscrire, il suffisait de se présenter au petit matin pour obtenir un rendez-vous. “Nous avons un peu changé le format du forum des métiers”, confirme Teheiva Lucas. En plus, l’événement s’adressait à tous, pas seulement aux étudiants de l’UPF.



Ensuite, le campus était découpé en divers espaces : une zone de stages et job dating, et une zone de stands d’informations pour la fonction publique avec diverses démonstrations par la brigade motorisée et la brigade cynophile de la gendarmerie, les pompiers ou encore la police.



En outre, des présentations plénières ont été proposées sous la forme de “confidences de professionnels” sur l’entrepreneuriat, les métiers de la magistrature, la réserve opérationnelle de la gendarmerie ou les métiers de l’armée et de la protection civile. Ces dernières se poursuivaient par des échanges plus informels autour d’un café.



Les visiteurs, qui ne cherchaient ni stage, ni emploi, ont pu trouver des réponses et affiner leur orientation. Le forum des métiers a trouvé de quoi plaire.