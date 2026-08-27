

Un nouveau décès lié à la rougeole aux Etats-Unis

Washington, USA. Le 13 septembre 2026. Un nouveau décès lié à la rougeole, maladie grave et contagieuse qui fait un retour en force aux Etats-Unis, a été enregistré samedi en Pennsylvanie (est), ont annoncé les autorités sanitaires locales.





"Une habitante du comté de Jefferson, âgée de 40 ans, est décédée le samedi 12 septembre 2026 des suites de complications liées à la rougeole", précise un communiqué du médecin légiste du comté.



Celui-ci a également indiqué au Washington Post que cette femme n'était pas vaccinée, ce que l'AFP n'a pas pu confirmer dans l'immédiat.



Il s'agit du troisième décès lié à la rougeole rapporté depuis le début de l'année dans le pays. Les deux précédents sont aussi survenus en Pennsylvanie fin août chez des nourrissons trop jeunes pour être vaccinés.



Cet Etat abrite une large communauté amish, dont les taux de vaccination sont inférieurs au reste de la population.



Trois autres personnes - dont deux enfants - ont perdu la vie des suites de cette maladie aux Etats-Unis en 2025, date à laquelle a commencé l'actuelle épidémie, la pire recensée dans le pays en 35 ans.



Plus de 3.290 cas confirmés ont été décomptés cette année, soit davantage que l'année précédente, qui avait pourtant explosé les records avec 2.289 cas.



La rougeole avait été déclarée éliminée des Etats-Unis en 2000 grâce à la vaccination mais opère depuis plusieurs années un retour en force, sur fond de baisse des taux de vaccination et de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires.



Une crise à laquelle le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr, a été accusé de contribuer en alimentant les craintes à l'égard du vaccin.



La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées et, dans certains cas, des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles voire la mort.



Avant la mise au point du vaccin au début des années 1960, elle tuait des centaines d'enfants chaque année aux Etats-Unis. Elle continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.



Bien que le vaccin soit obligatoire aux Etats-Unis, les Américains peuvent, dans une grande partie du pays, contourner la règle en invoquant des raisons religieuses voire philosophiques.



Ces dérogations non médicales ont bondi depuis la pandémie de Covid-19 et l'explosion de la désinformation vaccinale et de la défiance à l'égard des autorités sanitaires.

Rédigé par AFP le Dimanche 13 Septembre 2026 à 11:06 | Lu 75 fois





