Un nouveau capitaine pour les archipels

Tahiti, le 30 juillet 2024 – Le capitaine Jean-Marc Bambridge est le nouveau commandant de la compagnie des Archipels de la gendarmerie en Polynésie française. Une cérémonie a été organisée lundi soir pour la prise de commandement de cet “enfant du pays”.



Le capitaine Jean-Marc Bambridge a pris lundi soir le commandement de la compagnie des Archipels de la gendarmerie en Polynésie française. Le colonel Grégoire Demézon, commandant la gendarmerie pour la Polynésie française, l'a installé dans ses nouvelles fonctions en soulignant, à son attention : “À l'autre bout du monde, il suffit d'une poignée de braves pour faire de belles et grandes choses.”



La compagnie des Archipels est atypique. Elle compte 78 militaires et accomplit un nombre important de missions (renseignement, police judiciaire, missions d'ordre public), tout en respectant la devise de la gendarmerie : “Pour la patrie, l'honneur et le droit”.



Au-delà de son caractère émouvant, cette cérémonie de prise de commandement a une charge symbolique forte. Le capitaine Bambridge, le nouveau commandant de la compagnie des Archipels, est un “enfant du Pays”. Un Polynésien à la tête d'une compagnie de gendarmerie en Polynésie française : tout un symbole !



Le général de corps d'armée Lionel Lavergne, commandant la gendarmerie des outre-mer, a tenu à assister à la cérémonie. Dès sa prise de commandement, en février 2023, il a mis en place une politique visant à augmenter le nombre d’“originaires” dans les effectifs de la gendarmerie sur les territoires ultramarins et à confier de plus en plus de postes à responsabilité à ces gendarmes natifs des outre-mer.