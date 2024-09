Un navire de pêche secouru dans les Tuamotu

Tahiti, le 4 septembre 2024 – Victime d’une avarie sur son système de propulsion le 2 septembre alors qu’il naviguait dans les Tuamotu, le Tuatane a finalement pu être remorqué mercredi matin jusqu’à Fakarava.



Dans un communiqué diffusé mercredi matin, le haut-commissariat de la République indique que l’opération d’assistance à un navire de pêche polynésien en difficulté dans les Tuamotu, le Tuatane, qui avait débuté lundi soir a finalement abouti, mercredi, à la mise en sécurité de l’équipage qui est désormais sain et sauf. L'opération, menée par le centre de coordination de sauvetage aéro-maritime en Polynésie française (JRCC Tahiti), avait débuté le 2 septembre au soir, après un premier appel signalant que le navire de pêche était devenu ingouvernable en raison d'une avarie sur son système de propulsion et qu'il dérivait dangereusement à l'est de l'atoll d'Aratika, dans l'archipel des Tuamotu.



Dans l'attente de la mise en place d'une solution de remorquage, le JRCC Tahiti a déployé l'hélicoptère DAUPHIN de la flottille 35F à Fakarava, île la plus proche de l’évènement, afin de pouvoir intervenir rapidement tout en permettant de gagner un temps précieux pour écarter le navire du danger et éviter son échouement.



« Extraordinaire solidarité »



A la suite de cette intervention, la vedette communale de Fakarava, mobilisée par le JRCC Tahiti avec l'accord du Tavana, le Tuatane a pu être détourné de sa trajectoire dangereuse vers le récif d'Aratika, malgré des conditions météorologiques très difficiles et les risques encourus par l'équipage composé d'agents communaux. Une fois le navire de pêche sorti de sa position périlleuse, le navire de pêche Vaivai Nui, sollicité par le JRCC Tahiti une dizaine d'heures plus tôt, a pris le relais pour le remorquer en toute sécurité jusqu'à Fakarava. Le convoi est arrivé sans encombre mercredi matin.



Dans son communiqué, le haut-commissariat indique que « cette opération témoigne une nouvelle fois de l'extraordinaire solidarité des gens de mer, particulièrement marquée en Polynésie française, ainsi que de la forte mobilisation collective des services de l’État pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection de l'environnement marin ». Le Haut-commissaire de la République, Éric Spitz, adresse ses « félicitations » à l'ensemble des intervenants.