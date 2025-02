Un mois de mars dédié à la sensibilisation du cancer colorectal

Tahiti, le 25 février 2025 - L'Institut du cancer de Polynésie française lance sa campagne “Mars bleu 2025” afin de sensibiliser et prévenir du cancer colorectal. En partenariat avec l'institut Gustave-Roussy, des séminaires sur le dépistage, la prévention et la prise en charge des cancers, seront organisés du 10 au 13 mars prochain, au CHPF du Taaone, pour les professionnels de santé.



En Polynésie française, le cancer colorectal touche en moyenne annuelle 33 hommes et 20 femmes selon le registre des cancers 2015-2019. Un nombre de cas en hausse puisqu'il passe de 73 en 2020 à 79 en 2021. Pourtant, ce sont bel et bien d'autres chiffres que l'Institut du cancer de la Polynésie française (ICPF) aimerait souligner : selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 40% de l’ensemble des cancers pourraient être évités grâce à un mode de vie sain. Et concernant le cancer colorectal, celui-ci est guérissable dans neuf cas sur dix lorsqu'il est détecté assez tôt. C'est pourquoi l'ICPF organise sa campagne “Mars bleu 2025” afin de mettre l'accent sur la sensibilisation et la prévention de ce cancer. Un séminaire se tiendra au CHPF de Taaone, du 10 au 13 mars prochain, et abordera les avancées récentes en matière de dépistage, de prévention et de prise en charge des cancers.