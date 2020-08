Un maire guyanais placé en garde à vue à sa descente d'avion pour possession de stupéfiants

Paris, France | AFP | dimanche 16/08/2020 -Le maire de la commune guyanaise d'Apatou, Paul Dolianki, a été interpellé samedi à Orly et placé en garde à vue pour possession de stupéfiants, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.



L'élu a été interpellé à la sortie de l'avion où des produits stupéfiants ont été retrouvés dans ses bagages, a-t-on indiqué de sources judiciaires et aéroportuaires. Il transportait environ 2,5 kilos de drogue, selon une source judiciaire.



Le maire de cette commune d'un peu moins de 10.000 habitants a été placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Créteil.



"Mon client est totalement étranger aux faits, il n’est pas lié à un trafic de stupéfiants", a assuré à l'AFP son avocat Avi Bitton, pour qui il y a "les mules complices rémunérées et les mules manipulées à leur insu".



La valise aurait été prise pour rendre service à une connaissance, a expliqué à l'AFP l’un de ses collaborateurs après avoir échangé avec l’élu. Selon une source proche du dossier, le sac de drogue était caché dans un double-fond du bagage.



"Cela montre que n’importe quel citoyen, même le plus irréprochable, peut se retrouver dans les filets de la justice", a affirmé Me Bitton.



M. Dolianki devait rencontrer lundi un conseiller technique du ministre des Outre-mer, a confirmé le ministère dimanche.



Maire depuis 2008 d'Apatou, commune frontalière du Surinam, M. Dolianki avait été réélu au premier tour des municipales le 15 mars avec 50,47% des suffrages.



Le territoire guyanais est régulièrement pointé par les autorités en raison de l'importance du trafic de cocaïne.