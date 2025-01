Un livreur termine sa course dans la mer

Tahiti, le 3 janvier 2025 - La trêve du Nouvel An aura été de courte durée. Ce vendredi matin, une sortie de route s'est soldée par une voiture à la mer, à Taravao. Secouru par des témoins, puis pris en charge par les pompiers, le chauffeur accidenté n'est que légèrement blessé. Ce vendredi matin, vers 7h30, un véhicule de livraison circulant dans le sens Taravao-Papeete a fait une sortie de route en face du terrain de motocross Vaitarua, à Taravao, pour atterrir à l'embouchure d'une rivière dans la baie de Phaëton. Par miracle, le chauffeur n'est que légèrement blessé. Âgé d'une cinquantaine d'années, il a été évacué à l'hôpital de Taravao par les pompiers de Taiarapu-Est. La gendarmerie et la police municipale se sont également rendues sur place. Ce sont des témoins qui ont appelé les secours et sorti le chauffeur accidenté de son véhicule, partiellement immergé dans l'eau. Parmi eux, Jacques Purau, agent de sécurité qui sortait d'une nuit de garde à Vairao. "En passant, j'ai vu la voiture dans l'eau et une autre personne qui était en train de le secourir. Je me suis spontanément arrêté pour l'aider. La victime était consciente et blessée à l'œil. C'est la première fois que je vois ça : l'année commence bien !", confie ce résident de Papeari. Reste à sortir l'épave de l'eau ; une tâche qui s'annonce complexe pour le remorqueur, qui a dû envoyer un second camion plus imposant pour réaliser la manœuvre, au vu de la configuration du terrain.

