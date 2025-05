Un juin vert pour le bien des femmes

Tahiti, le 29 mai 2025 - L’Institut du cancer de Polynésie française lance sa quatrième édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l’utérus : Juin vert.



Cette année, la campagne Juin vert 2025 met en avant deux axes majeurs de prévention du cancer : le dépistage du cancer du col de l’utérus par frottis qui est recommandé tous les trois ans pour les femmes âgées de 25 à 64 ans, et la vaccination contre le papillomavirus (HPV) qui est recommandée pour les jeunes filles et garçons âgés de 11 à 14 ans.



Le frottis et le vaccin sont pris en charge à 100% par l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) via un financement du fonds de prévention sanitaire et sociale.



Cette campagne vise à sensibiliser l’ensemble de la population, en particulier les femmes, à l’importance d’un suivi gynécologique régulier et à informer les adolescents et leurs parents, sur la protection qu’apporte la vaccination. Tout au long du mois de juin, des actions de proximité seront menées par les professionnels de santé de la Direction de la santé, avec le soutien de l’ICPF.



En Polynésie française, le cancer du col de l’utérus est le 6ᵉ cancer le plus fréquent chez la femme. On compte en moyenne 16 nouveaux cas chaque année, et ce cancer touche des femmes de plus en plus jeunes : près de la moitié des cas concernent des femmes de moins de 50 ans.



Mais le papillomavirus n’est pas responsable uniquement des cancers du col de l’utérus. Il peut également provoquer des cancers ORL (gorge, bouche), des cancers du pénis et de l’anus.

Les temps forts de Juin vert 2025



1er juin : 7e tournoi de golf organisé par Amazones Pacific.

3 juin : stands d'information à Super U Taravao.

5 juin de 18 à 20 heures - amphithéâtre du CHPF : conférence à destination des professionnels de santé sur la vaccination contre le papillomavirus (HPV).

11 et 12 juin à l'hôpital de Uturoa, Raiatea : journées d'information sur le cancer du col de l’utérus, le dépistage et la prévention gratuites et ouvertes à tous.

12 juin de 9 à 15 heures - parc Teaputa de Taravao : Installation d’un “Village vert”, lieu d’échanges et de sensibilisation pour tous les publics, vaccination HPV et tamure marathon.

13 juin : journée “Tous en vert” et concours #MahanaMatie2025. Une journée symbolique pour afficher son soutien aux femmes concernées par le cancer du col de l’utérus, avec un appel à porter du vert et partager une photo sur les réseaux.

20 juin : stands d'information à Super U Taravao.

24 juin - hôpital de Taravao : parcours santé sexuelle avec informations, dépistage et vaccination HPV.

25 juin à partir de 8 heures - Centre de la mère et de l’enfant de Hamuta : journée de prévention et de sensibilisation et vaccination HPV ouverte à tous.

Dans les entreprises et administrations : interventions de sensibilisation en milieu professionnel sur le cancer du col de l’utérus et la vaccination HPV.

Stands d'information dans les grandes surfaces (Hyper U Pirae, Carrefour Punaauia, Faa’a, Arue). Tous les mercredis après-midi sans RDV : vaccination HPV à l'hôpital de Taravao.

Tous les jeudis après-midi sans RDV : frottis (sauf le 12 juin) à l'hôpital de Taravao.

Tous les mercredis après-midi sans RDV : vaccination HPV à l'hôpital de Taravao.Tous les jeudis après-midi sans RDV : frottis (sauf le 12 juin) à l'hôpital de Taravao.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 29 Mai 2025 à 21:09 | Lu 76 fois