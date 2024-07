Un jeune néonazi en garde à vue pour des menaces sur internet, un lien avec les JO selon Darmanin

Paris, France | AFP | mercredi 17/07/2024 - Un jeune homme appartenant à la mouvance néonazie a été interpellé mercredi dans le Bas-Rhin pour notamment des menaces de mort diffusées sur internet, a indiqué le parquet de Paris, Gérald Darmanin évoquant, lui, un projet d'action lié aux JO.



Une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien, avait dans un premier temps avancé que ce jeune homme était soupçonné de projeter des actions violentes pendant les Jeux Olympiques.



"Les propos signalés, à l'origine des investigations, ne visent pas l'organisation des Jeux Olympiques", a cependant précisé le parquet de Paris dans l'après-midi.



"Nous savons qu'il avait a priori l'envie de toucher des cibles politiques ou de gens issus de l'immigration", a de son côté indiqué le ministre de l'Intérieur devant la presse en marge d'un déplacement dans Paris lié aux JO-2024.



"Il y avait une volonté manifestement d'intervenir pendant une étape du relais de la flamme", a-t-il ajouté.



Le suspect âgé de 19 ans, placé en garde à vue à la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire, est soupçonné d'avoir proféré des menaces sur une chaîne Telegram baptisée "Division aryenne française" dont il était administrateur, selon une source proche de l'enquête.



Il a été interpellé dans la petite commune de Rhinau, au sud de Strasbourg, a précisé une autre source proche de l'enquête.



L'enquête, conduite par le Pôle national de la lutte contre la haine en ligne (PNLH), porte sur les infractions de "menace de mort et provocation publique à la haine ou à la violence commises en raison de l'origine, la race, l'ethnie, la nation, ou la religion, menace de destruction dangereuse pour les personnes, provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou délit, divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou localiser une personne et exposant autrui à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens et diffusion par réseau de communication électronique de procédés permettant la fabrication d'engin de destruction", a détaillé le parquet.



Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué à l'AFP être en observation sur cette affaire.



Selon le Parisien, il avait notamment menacé sur la boucle Telegram de s'en prendre lors du relais de la flamme olympique à la drag-queen Minima Gesté, dont la désignation comme porteuse de flambeau à Paris avait suscité des propos homophobes.



Toujours selon le quotidien, la chaîne Telegram baptisée "Division aryenne française" est une émanation du groupe d'extrême droite "FRDETER", dont les membres échangeaient également sur cette messagerie sécurisée des propos racistes et des appels à la violence.



Le ministre de l'Intérieur avait demandé la fermeture de ces boucles Telegram en avril 2023 et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris pour "apologie du terrorisme, menaces de mort ou autres crimes, incitation à la haine ou à la violence notamment".