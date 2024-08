Un jaguar, espèce quasi-menacée, naît en captivité à Crécy-la-Chapelle

Crécy-la-Chapelle, France | AFP | mercredi 07/08/2024 - Une femelle jaguar est née le 29 juin dernier à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), un événement rare pour cette espèce quasi-menacée, a indiqué le parc animalier Parrot World, se réjouissant de cette naissance.



"Toute l'équipe est très contente, on a vu le ventre de notre jaguar Emma grossir pendant 14 semaines, on avait tous hâte", a affirmé mercredi à l'AFP Aude Haelewyn, responsable pédagogique et conservation à Parrot World.



La naissance de jaguar en captivité, qui a été annoncée mardi dans un communiqué, est la cinquième dans le monde cette année.



Entièrement noire, la petite femelle est en pleine santé et s'est vigoureusement défendue mercredi, lors de sa première vaccination par le vétérinaire.



Trois semaines après sa naissance l'animal pesait 3kg, "un poids tout à fait convenable" selon Franck Haelewyn, vétérinaire du parc.



La jeune jaguar n'a pas encore été nommée. Le choix du nom se fera via un vote sur les réseaux sociaux.



A sa maturité sexuelle la petite féline sera transférée dans un autre parc animalier comme ses frères nés 2 ans plus tôt.



Cette séparation est un événement naturel chez les jaguars.



"L'objectif des parcs zoologiques c'est à la fois de faire de la sensibilisation des visiteurs, mais c'est aussi de faire de la reproduction d'espèces menacées dans la nature, pour assurer de garder un patrimoine génétique qui soit le plus cohérent possible, le plus diversifié possible, pour être le plus proche possible des animaux qui sont dans la nature", a expliqué Franck Haelewyn.



L'espèce originaire d'Amérique du Sud est quasi-menacée selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, en raison de la disparition de son habitat naturel, causée par la déforestation.



Le parc animalier compte sur cette nouvelle naissance et sur le côté "mignon" de la jeune jaguar pour encourager les visiteurs à changer leurs habitudes et choisir des produits qui ne sont pas issus de la déforestation.