Un homme d'affaires sur le point de devenir le président des Palaos

Koror, Palaos | AFP | vendredi 06/11/2020 - L'homme d'affaires Surangel Whipps était en passe vendredi de devenir le nouveau président des Palaos, un petit archipel du Pacifique, son unique adversaire ayant reconnu sa défaite électorale.



Le candidat Ray Oilouch a affirmé que les résultats obtenus lors du scrutin, qui s'est déroulé mardi, ne lui permettent pas de battre M. Whipps, le beau-frère du président sortant Tommy Remengesau.



Vendredi, M. Whipps enregistrait une avance de 1.202 voix sur son adversaire alors que cette nation ne compte que quelque 20.000 habitants.



"L'élection est terminée et le peuple a parlé", a déclaré M. Oilouch qui a aussitôt félicité "le nouveau président et tous ceux qui ont été élus pour diriger notre prochain gouvernement".



Le président sortant, M. Remenges, se retire à l'issue de deux mandats de quatre ans au cours desquels il a notamment maintenu des relations étroites avec Taïwan et les États-Unis, alors que la Chine cherchait à accroître son influence dans la région.



La politique étrangère devrait demeurer une priorité de M. Whipps.



Lors de la campagne électorale, il a notamment exhorté Taïwan à soutenir davantage les Palaos, l'un des 15 derniers pays au monde à toujours avoir des liens diplomatiques avec Taipei malgré l'opposition de Pékin.



Les frontières de cet archipel, situé à environ 1.500 kilomètres à l'est des Philippines, sont fermées depuis mars pour se protéger de la pandémie de coronavirus.



Il fait partie des rares pays au monde à demeurer préservés de la pandémie de coronavirus.



Particulièrement vulnérables du fait de la faiblesse de leurs systèmes de santé, nombre de nations du Pacifique ont rapidement adopté une telle mesure, en dépit de son coût économique.



Les îles et territoires de Kiribati, Micronesie, Nauru, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu semblent également ne pas être pas touchés par le coronavirus.



Les Îles Marshall et Salomon ont enregistré leurs premiers cas en octobre.