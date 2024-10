Un grand festival électro le 14 décembre

Tahiti le 6 octobre 2024. Le premier festival « Plage Amour », 100% électro en Polynésie, s’attachera le 14 décembre prochain à mettre en avant la beauté de notre Fenua au monde, le tout en musique.



Accueillant deux artistes internationaux, le festival Plage Amour a pour vocation d’être organisé une fois par an pour le plus grand bonheur des amoureux de la musique électronique.



La Plage Amour se déroulera en décembre prochain au Parc Vairai, célébrant ainsi les fêtes de fin d’année. Le festival accueillera ses festivaliers dès 14h suivi de 8h de musique, pour se clôturer à 22h.



3000 personnes sont attendues pour fêter dignement la musique électro.



La position de ce festival est stratégique. Le Parc Vairai de Punaauia est accessible pour tous. Le festival se déroulera à 100 % sur la plage pour un expérience « beach party » exceptionnelle.



Le site sera situé en bord de mer, avec une plage de sable fin qui borde les eaux turquoises du lagon et une vue imprenable sur l’île soeur : Mo’orea. Un parking est également mit à disposition.

Des artistes locaux et internationaux Tof, Vaki et Raimana seront les trois DJ’s locaux qui ambianceront la soirée. Ils ouvriront la scène pour Trinix, groupe de DJ électronique français, primé et en tête des charts. Le groupe est connu pour leurs reprises de sons mondiaux.



Trinix, c’est la nouvelle génération de la musique électronique française, cité au NRJ DJ awards comme le duo de l’année et titre de l’année pour leur tube “Emorillo”.



Après une tournée aux USA en avril 2022, ils se sont produit sur une vingtaine de festivals d'été en France et achèvent leur tournée par un panel de dates Sold Out (Lyon, Bordeaux, Paris, Nantes, Lille, Toulouse ... Tous les concerts étaient complets !).



TRINIX cumule plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux ainsi que 550 millions d'écoutes sur toutes les plateformes.



Fraîchement certifiés Disque d’or sur deux de leurs titres (Replay et Sweet Dreams), Platine et Diamant sur deux autres (Rodeo et Midnight), TRINIX incarne aujourd'hui le renouveau de la musique électronique et bouscule les codes en associant toutes sortes de sonorités.



Autre grande personnalité de la musique Electro, Klingande. DJ français qui s’est rapidement fait connaitre avec deux singles « Punga » puis « Jubel » en 2013. « Jubel » a créé la surprise en se classant directement à la première place dans plusieurs charts européens : Suisse, Allemagne, Autiche, Italie, Pologne et Estonie, et à la 3ème place en France.



Véritable hymne au style Électro Beach, Klingande commence alors a parcourir le monde avec son saxophoniste pour se produire dans les plus grands festivals de la planète.



Depuis il enchaine les tubes et les tournées, en France, ibiza ou aux USA et son succès ne cesse de s’arrêter !



Une grande première à ne pas rater !



Billetterie

Tickets early birds: 4 000 francs

Tickets tarif normal : 5 000 francs

Tarif sur place : 6 000 francs

Tickets VIP : 12 000 francs



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 6 Octobre 2024 à 18:00 | Lu 112 fois