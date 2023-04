Un food tour pour les fines bouches en quête de plats traditionnels

Tahiti, le 25 avril 2023 – Depuis presque une année, Magali Robin a développé un projet un peu particulier au fenua : le Food Tour. Ce concept consiste à découvrir la cuisine locale à travers diverses adresses, restaurants ou autres, de Papeete. Ce mardi, elle recevait un client spécial en la personne de Kendall Hill, journaliste culinaire australien, venu à Tahiti pour réaliser un reportage sur les plats traditionnels polynésiens. Tahiti infos les a accompagnés dans ce tour des spécialités typiques du fenua.



Depuis presque un an, Magali Robin a développé un concept un peu particulier. En effet, elle propose des balades culinaires, des “food tour”, de huit à dix stops, à Papeete avec sa société Papeete Food Tasting. Elle y fait découvrir les incontournables de la cuisine polynésienne. Ce mardi, elle recevait un client spécial, en la personne de Kendall Hill, un journaliste étranger venu pour écrire un article sur la culture culinaire locale. Venu tout droit d'Australie pour deux jours, Kendall Hill est spécialisé dans l'écriture d'articles culturels, de voyages et de cuisines. Il travaille notamment pour le Sydney Morning Herald, le New Zealand Herald, le Gourmet Traveller ou encore le magazine de voyage Escape. “ Je suis quelques jours à Papeete et j'ai voulu découvrir la cuisine de Tahiti”, a–t-il expliqué mardi dans son anglais natal au début du tour. “L’objectif est ensuite de proposer aux touristes australiens et Néozélandais qui débarquent à Tahiti, un panel de restaurant et des idées de plats typiques à découvrir. Ça sera un bon moyen pour eux de découvrir la culture locale et d'être bien orientés parmi tout ce qu'offre la ville.” Pour lui, l'objectif est clair : participer à ce tour est un bon moyen de découvrir des vrais plats traditionnels. “La cuisine ici, est un savant mélange d'inspirations chinoises, parfois indiennes et bien sûr françaises. Mais je cherche surtout aujourd'hui à déguster des plats 100% polynésiens, comme le poisson cru-coco par exemple.” Après cette visite, le journaliste australien va monter à bord du navire Paul Gauguin en partance mercredi pour les îles de la Société et les Tuamotu. Un nouveau reportage l’attend à bord.



Un tour gargantuesque



Kendall Hill, accompagné du directeur marketing de la société Ponant, propriétaire du Paul Gauguin, Charles Boutet, a rejoint Magalie Robin vers 9h30 ce mardi, directement dans le premier lieu de dégustation de ce “food tour", le Café Roti, tout proche de la mairie de Papeete. Au menu, pour s'ouvrir les papilles, le petit groupe a pu déguster des firifiri. Ces beignets typiques au lait de coco ont notamment beaucoup plu au journaliste australien. Après cette première étape, direction Tahiti Smoothies, où les deux hommes ont pu se désaltérer avec un très bon jus de fruits frais. “J'ai connu les food tour en métropole et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait à Tahiti”, a expliqué Magali Robin, en sortant du magasin. “J'avais envie de faire découvrir les plats typiques et l'histoire de la Polynésie à travers ça. Expliquer pourquoi on mange des chinoiseries et pourquoi il y a toute cette mixité ici.”



L'air ravi après cette halte sucrée, le groupe n'était pas encore au bout de ses surprises. En effet, ils s'apprêtaient à découvrir un haut lieu de la vie tahitienne et de la nourriture polynésienne : le marché de Papeete. Là, ils ont d'abord déambulé vers les stands de poissons, curieux de découvrir les korori et autre mahi mahi. “Les recettes tahitiennes à base de mahi mahi sont vraiment délicieuses”, devait alors glisser Kendall Hill. Après avoir écouté les explications de la vendeuse sur les bonnes façons de faire frire son poisson, les flaneurs gourmands se sont dirigés vers les étals de fruits et légumes. Ils ont pu y tester d'autres spécialités polynésiennes : les bonbons mangues et le mape. Un met qu'a notamment semblé apprécier Charles Boutet. Par la suite, les deux hommes ont pu gouter de l'eau de coco, mais également du poisson cru sous plusieurs formes accompagné de frites de ‘uru et de taro au Café Maeva à l'étage du marché. S'en est suivi un passage au restaurant Chez Jimmy pour tester des bouchons et samossas, un autre chez un glacier. Pour clôturer ce tour de plus de 3h30, Magali Robin propose habituellement une dégustation de rhums polynésiens au Meherio, mais sous “la chaleur excessive” de Tahiti, les deux hommes se sont rabattus sur une bière locale, un peu plus rafraichissante.