Un don de 650 000 Fcfp pour le centre d'accueil Te Vai-ete

Tahiti, le 21 décembre 2022 – L'association familiale Lai a remis, ce mercredi, un chèque de 650 000 Fcfp au père Christophe, pour financer la construction du centre d'accueil de jour des sans-abri de Papeete, Te Vai-ete.



La période des fêtes de fin d'année est un moment de partage et de générosité. Et cela a été le cas, ce mercredi matin, avec l'association familiale Lai qui a remis un chèque de 650 000 Fcfp au père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete, pour financer la construction du centre d'accueil de jour des sans-abri de Papeete, Te Vai-ete.



C'est la première fois que l'association remet un tel chèque. L'idée a germé grâce à l'implication pour la cause des sans-abri de la chef de troupe de danse Marguerite Lai et s'est concrétisée au cours d'un repas familial. “Marguerite Lai, qui est notre cousine, avait fait un spectacle et avait offert une somme conséquente. Et lors de notre repas familial, au mois de mai, nous avons pensé qu'il fallait qu'on suive cet exemple”, explique Monia Laine, membre de l'association familiale Lai. “Nous avons lancé, lors de ce repas, un appel aux dons en disant que si chacun d'entre nous donne ne serait-ce que 1 000 Fcfp, on va arriver à une somme un peu conséquente. Nous espérons aussi inspirer d'autres personnes ou d'autres associations pour en faire de même.”

Projet à mi-parcours Les 650 000 Fcfp seront exclusivement destinés à la construction du nouveau centre Te Vai-ete, situé au PK1, sur le terrain de l'ancien hôpital Mama'o. Le projet est actuellement à mi-parcours, autant sur le point financier que sur la réalisation. L'ensemble des dons déjà récoltés s'élève à 115 millions de Fcfp, parmi lesquels 40 millions proviennent de dons de deux grosses familles. “La majeure partie, ce sont des petits donateurs”, précise le père Christophe. Il manque encore 150 millions de Fcfp pour achever le projet. Pour la partie travaux, le gros œuvre est fini et la toiture est posée. Dès le début du mois de janvier, ce sera au tour de la pose du carrelage et des fenêtres, et des travaux de peinture. “Donc on est à mi-parcours et dans les temps !”, se réjouit le père Christophe.



Le nombre de personnes sans-abri est estimé entre 250 et 350, puisqu'il y a les permanents et ceux qui ne sont à la rue qu'un temps. “La situation est difficile, surtout d'un point de vue sanitaire et particulièrement pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques. Sur nos statistiques, on est à plus de deux sans-abri sur dix qui ont des troubles psychiatriques”, précise le père Christophe. Le centre Te Vai-ete vise à redonner de la dignité aux personnes à la rue. Sur place, elles pourront prendre une douche, laver leur linge, effectuer des démarches administratives et profiter d'un repas “pour redonner de la sociabilité”. Elles pourront également suivre des formations dans une objectif de réinsertion. “Le centre pourra accueillir entre 80 et 120 personnes au niveau des repas, et on va pouvoir accueillir en même temps 70 personnes en formation dans quatre salles différentes.” Le centre d'accueil devrait ouvrir ses portes au mois de juin prochain. “On a hâte”, conclut le père Christophe.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 21 Décembre 2022 à 14:47 | Lu 311 fois