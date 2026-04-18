

Un crocodile mort retrouvé dans un canal à Roubaix

Tahiti le 20 avril 2026. Le cadavre d'un crocodile lesté de poids a été retrouvé dimanche soir par un pêcheur dans un canal à Roubaix (Nord), a indiqué lundi la préfecture du Nord à l'AFP, confirmant des informations de médias locaux.





Un pêcheur muni d'un aimant a remonté dimanche "autour de 20H00" le cadavre d'un crocodile "attaché avec des poids" depuis l'un des canaux bordant la ville de Roubaix, à la périphérie de Lille, a précisé la préfecture.



La dépouille de cet animal mesurant "plus d'un mètre" de long a été confiée à la Ligue Protectrice des Animaux (LPA), a précisé cette même source.



Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle semble s'exprimer l'auteur de la découverte insolite, on peut voir le cadavre d'un crocodile entouré de chaînes et lesté d'un poids.



D'après cet homme, le crocodile était par ailleurs enfermé dans un "sac de couchage", qui apparaît également dans la vidéo à côté de la dépouille, déposée sur une pelouse à côté d'un canal.



"J'ai jeté mon aimant, j'ai vu un truc lourd, bizarre, j'ai ouvert, dedans il y avait ça (le crocodile, NDLR). Un truc de fou", commente l'homme dans la même vidéo.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille, a précisé la préfecture.

Rédigé par AFP le Lundi 20 Avril 2026 à 11:25 | Lu 285 fois





