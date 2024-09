Un court séjour carcéral rédempteur

Tahiti, le 23 septembre 2024 - Ce lundi, un jeune homme de 20 ans a été condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour deux faits de violence envers sa conjointe. Et si le jeune couple, déjà connu de la justice pour violences conjugales réciproques, n'en était pas à leur première incartade, nul n’avait encore eu à subir une détention provisoire. Une première expérience carcérale traumatisante pour le prévenu qui aujourd'hui s'excuse, regrette et met fin à sa relation à la barre.



“Je tiens à m'excuser auprès d'elle [la victime, NDLR]. Je regrette... mais j'en profite aussi pour dire que c'est fini. Je ne veux plus rien avoir affaire avec elle”, a ainsi déclaré le prévenu devant le tribunal correctionnel. Des excuses tardives mais qui ont eu au moins le mérite d'être accompagnées d'une volonté de mettre fin à une relation toxique où la victime n'en était pas toujours une. En effet, en couple depuis leurs 15 ans, les deux très jeunes tourtereaux [20 ans aujourd'hui, NDLR] ne sont pas étrangers aux différents services judiciaires et ont déjà été jugés coupables de violences conjugales réciproques. Mineurs à l'époque de leurs premières incartades, aucun des deux conjoints n'avait eu à aller en détention provisoire avant leur jugement. Sauf que cette fois-ci, pas moyen pour le prévenu d'y échapper. Une première expérience carcérale traumatisante pour le tāne qui, aujourd'hui, assure avoir compris la leçon.



Une affirmation qui n'a pas trouvé écho aux oreilles du procureur, qui a tenu à souligner les tendances récidivistes du prévenu en matière de violence : “Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises par le tribunal pour enfant pour des faits similaires. Et aujourd'hui, à seulement 20 ans, il se retrouve condamné pour la quatrième fois. Alors je veux bien croire que le prévenu a su prendre la mesure de ses responsabilités après avoir passé une nuit à Nuutania, et tant mieux ; mais au-delà de cette prise de conscience liée au choc carcéral, on n'a pas vraiment l'impression qu'il ait beaucoup réfléchi à la répétition de ses faits de violence. Et au vu aujourd'hui du caractère toujours impulsif de monsieur, je doute qu'il ait fait le cheminement nécessaire sur cette question-là.” Mais si le procureur a bel et bien requis à l'encontre du prévenu une peine mixte de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire de 2 ans, avec obligation de trouver du travail et interdiction d'entrer en contact avec la victime, le tribunal a, quant à lui, condamné le jeune homme à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et interdiction d'entrer en contact avec la victime durant 2 ans. Reste à savoir si le prévenu a bel et bien retenu la leçon. En tout cas, la balle est désormais dans son camp...