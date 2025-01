Un comité des sports créé pour Moorea

Tahiti, le 27 janvier 2025 - Des ateliers participatifs sur le sport ont été organisés samedi à Pihaena en présence de plusieurs dirigeants sportifs ainsi que la ministre des Sports, Nahema Temarii. Ces échanges ont permis d’identifier les principales problématiques des clubs sportifs, tels que le financement, les infrastructures et la communication. Une solution majeure a émergé : la création d’un comité des sports pour fédérer les acteurs et coordonner leurs actions.



Une matinée d’ateliers participatifs, à laquelle ont participé plusieurs dirigeants sportifs de Moorea ainsi que la ministre des Sports, Nahema Temarii, a été organisée samedi à Pihaena. L’objectif étant de faire un diagnostic des problématiques existantes et de faire les demandes auprès de la ministre. À l’initiative de Teremuura Kohumoetini, élue à l’assemblée de la Polynésie française, cette rencontre a été organisée pour répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs responsables associatifs. Les ateliers ont mis en lumière cinq enjeux principaux. Le financement est limité par un manque de moyens, de compétences et d’accès aux subventions. Les infrastructures sont insuffisantes, avec un besoin pour les clubs d’avoir des sites adaptés comme des salles de boxe ou des équipements multisports. La communication est également défaillante pour certaines associations de l’île Sœur. Les démarches administratives sont freinées par des lenteurs et par un manque d’accompagnement des agents publics. Enfin, la formation des éducateurs est entravée par des coûts élevés et un manque de valorisation, bien que le bénévolat reste encore la norme.



À l’issue de ces ateliers, il a été convenu la création d’un comité de sport à Moorea. Cette instance aura pour objectif de fédérer les clubs et associations sportives de l’île, tout en assurant une communication plus fluide entre ces différentes entités. “Ce comité permettra de centraliser les informations, comme le calendrier des événements de chaque discipline sportive afin que chaque acteur, même les non-sportifs, puisse avoir accès à ces données. Cela permettra aussi de travailler ensemble sur des projets communs et d’améliorer la cohésion du tissu associatif”, a estimé Teremuura Kohumoetini. “Ce comité pourrait également jouer un rôle essentiel dans l’accès aux aides financières ou en nature. Par exemple, il pourrait centraliser les demandes d’équipement ou même investir dans des équipements commues, comme l’acquisition d’un bus à disposition des clubs de l’île.” Un prochain rendez-vous est prévu dans un mois pour réunir l’ensemble des clubs sportifs de l’île, toutes disciplines confondues. Cette réunion permettra de poursuivre les discussions et de poser les bases de ce futur comité.



“Cette rencontre est une excellemment initiative car on a vraiment besoin de ces échanges de proximité avec les gens impliqués dans la vie associative”, a commenté samedi la ministre des Sports, Nahema Temarii. “Je trouve toujours ces partages enrichissants. On ressent que le pays n’a peut-être pas été suffisamment auprès des athlètes, sportifs et clubs de la vie associative sportive. J’essaie pour ma part de m’investir au maximum pour soutenir nos associations dans les îles. La volonté, aujourd’hui, c’était de venir comprendre les problématiques propres à Moorea. Regrouper tous ces acteurs sous une seule et même entité, c’est leur donner du poids. C’est leur permettre de parler d’une seule voix : celle des sports de Moorea. La création de ce comité des sports va décupler la force de frappe de l’île de Moorea lorsqu’il s’agira de discuter avec les institutions ou de solliciter certaines choses. Cela peut concerner n’importe quel sujet, comme celui par exemple des aménagements spécifiques.”

Steve Grand-Pittman, éducateur sportif en boxe et en karaté



“Nous espérons attirer davantage de jeunes”



“Nous avons pu échanger et évoquer tous les problèmes liés aux infrastructures ainsi qu’à la vie associative des sports à Moorea. De nombreux clubs ont disparu ces dernières années, probablement en raison d’un manque de moyens financiers, d’un manque de soutien clair au niveau des aides disponibles, et de l’inadéquation des infrastructures pour plusieurs disciplines sportives. Aujourd’hui, nous avons abordé les besoins spécifiques dans des sports tels que la boxe, le MMA, le volley-ball ou encore le football. De nombreuses améliorations sont nécessaires. Dans un mois, nous prévoyons de créer un comité des sports afin de définir des priorités et de mieux organiser les aides financières et les informations accessibles aux clubs de Moorea. Nous espérons attirer davantage de jeunes issus de différents districts afin leur offrir de réelles opportunités dans le sport et un espoir d’avenir.”

Richard Teihotua, vice-président du club de football Tiare Hinano



“Une très bonne initiative”



“La rencontre d’aujourd’hui a été une très bonne initiative, car elle a permis de faire découvrir aux dirigeants des clubs des moyens pour faciliter la gestion de leurs clubs, que ce soit sur le plan financier ou en matière de réglementation sportive. Les doléances ont été évoquées auprès de la ministre Nahema Temarii. Je pense qu’elles seront entendues dans les prochains jours. Le temps nous le dira. Je suis très satisfait de sa présence parmi nous. L’idée de créer un comité des sports a émergé. Nous allons réfléchir à sa mise en place. Je souhaite une excellente année 2025 à tous les sportifs.”

