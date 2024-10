Un cluster de dengue signalé à Miri

Tahiti, le 11 octobre 2024 – Plusieurs cas de dengue ont été signalés sur les hauteurs de Miri à Punaauia annonce la Direction de la Santé dans un communiqué. Des traitements anti-moustiques seront opérés lundi et vendredi prochains de 5h30 à 7h30.



Les mesures prises pour tenter d’enrayer la diffusion de la maladie reposent sur la recherche et l’élimination des gites à moustiques (eaux stagnantes) et l’utilisation de traitements insecticides dans la zone où ont séjournés les cas durant leur période de contagiosité.

Ainsi, le Centre de santé environnementale de la Direction de la santé procèdera à des traitements dans les hauteurs du lotissement Miri le lundi 14 octobre et le vendredi 18 octobre entre 5h30 et 7h30.

Pour faciliter la destruction des moustiques qui se cachent à l’intérieur des maisons et appartements, le CSE recommande aux habitants des zones concernées de laisser portes et fenêtres ouvertes, de couvrir les aliments ainsi que les bassins à poissons et aquariums et de signaler les ruches au 40 50 37 45 . En cas de pluie ou vent fort, les traitements seront reportés.



Pour rappel, les symptômes de la dengue se manifestent entre 3 et 14 jours après la piqûre infectante. En général, la maladie provoque une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et une éruption cutanée.

Afin d’anticiper et de ralentir une éventuelle diffusion de la maladie, il est recommandé à toute la population de consulter un médecin en cas de suspicion de dengue, de se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi et sur les lieux de travail, et de se protéger des piqûres par l’application de répulsifs cutanés, insecticides ou diffuseur.