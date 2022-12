Un champion de surf pour soutenir la lutte antidopage

Tahiti le 27 décembre 2022 - La Direction de la jeunesse et des sports a choisi le surfeur professionnel Mihimana Braye comme nouvel “ambassadeur antidopage”. L’objectif de l’organisme et de divulguer des messages de prévention à la jeunesse, via des personnalités sportives exemplaires.



Un nouvel ambassadeur antidopage a été choisi par la Direction de la jeunesse et des sports. Soutenue par le ministère de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, c’est Mihimana Braye, qui occupera désormais cette charge. Ce surfeur polynésien de haut niveau est une personnalité connue pour son parcours. L’athlète sera porteur de messages de prévention et de sensibilisation contre les risques liés au dopage.



L’objectif de la DJS était de trouver “personne-ressource”, “exemplaire”, pour que la jeunesse polynésienne puisse s’identifier. Les ambassadeurs vanteront les bienfaits de la pratique d’un “sport propre” et d’un “mode de vie sain ”.

En parallèle, une campagne de communication a été lancée par la Direction de la jeunesse et des sports sous le slogan “Le sport à l'état pur : E haere ia 'oe !”.