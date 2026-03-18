

Un cas d’infection invasive à méningocoque diagnostiqué à Ua Pou

Tahiti le 8 avril 2026. Le ministère de la Santé informe qu’un cas d’infection invasive à méningocoque a été diagnostiqué chez un nourrisson résidant à Ua Pou. Présentant des signes évocateurs de méningite le 6 avril, le patient a été transféré à l’Hôpital Louis Rollin de Taiohae puis au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Son état évolue favorablement.





Par mesure de précaution, la délivrance d’un traitement préventif a été organisé pour les personnes ayant été en contact étroit avec le patient, conformément aux recommandations sanitaires en vigueur.



À ce jour, aucun autre cas n’a été signalé, et les autorités sanitaires poursuivent leur surveillance renforcée. Il s’agit du troisième cas d’infection invasive à méningocoque signalé en 2026.



Pour rappel, le méningocoque est une bactérie qui se transmet par voie aérienne, lors de contacts rapprochés (toux, éternuements, transfert de salive et de crachats). L’infection invasive à méningocoque peut provoquer des méningites dans 30 à 60% des cas et des septicémies dans 20 à 30% des cas. Bien que rare, la maladie peut évoluer rapidement et entraîner des complications graves si elle n’est pas prise en charge à temps. Les symptômes peuvent inclure une forte fièvre, des maux de tête intenses, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et une grande fatigue. En cas de septicémie, ces signes peuvent être accompagnés d’une apparition de tâches rouges ou violacées sur la peau.



En cas de symptômes, il est essentiel de consulter sans tarder un médecin, notamment chez les jeunes enfants et les personnes fragiles.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 8 Avril 2026 à 17:32 | Lu 469 fois



