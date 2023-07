Un car plonge dans un ravin au Mexique: au moins 27 morts

Oaxaca, Mexique | AFP | mercredi 05/07/2023 - Au moins 27 personnes ont été tuées et 17 autres blessées lors de la chute d'un car de passagers dans un ravin au Mexique, dans une zone montagneuse de l'Etat du Oaxaca (sud), a indiqué mercredi la police locale.



"Nous confirmons le décès de 27 personnes, en plus des 17 blessés qui ont été transportés vers différents hôpitaux de la région pour des soins médicaux", a déclaré le procureur de l'Etat du Oaxaca, Bernardo Rodriguez Alamilla, joint par téléphone par un correspondant de l'AFP.



Un précédent bilan faisait état de 25 morts et 17 blessés grave, d'après un chef de la police locale qui avait demandé à ne pas être identifié.



Parmi les blessés, au moins six étaient inconscients au moment d'être transportés à l'hôpital, selon la protection civile.



L'accident a eu lieu vers 06h30 (12h30 GMT), selon des rapports de la police et du parquet. Le car, appartenant à une société locale de transports, était parti la veille au soir de la capitale Mexico vers le village de Santiago de Yosondua (1.500 habitants).



L'accident a eu lieu sur le territoire de la localité de Magdalena Peñasco (environ 3.500 habitants), une des nombreuses communautés enclavées dans la montagne desservies par des compagnies locales.



Le procureur a précisé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, en privilégiant dans un premier temps la piste de "la faille mécanique".



"Le chauffeur a vraisemblablement perdu le contrôle" du car qui est "tombé dans le ravin par plus de 25 mètres de fond", a déclaré le secrétaire à la Sécurité du gouvernement de Oaxaca, Jesus Romero, lors d'une conférence de presse.



D'après des médias locaux, le véhicule a subi un problème de freins et aurait fait une sortie de route à la fin d'un virage.



"Nous déplorons profondément l'accident survenu à Magdalena Penasco", a écrit le gouverneur de l'Etat du Oaxaca, Salomon Jara, dans un message sur les réseaux sociaux.



"Le personnel de notre gouvernement est déjà sur place, participant aux opérations de secours et fournissant tout notre soutien aux blessés. Nous envoyons un salut chaleureux et nos condoléances aux familles des personnes décédées", a ajouté le gouverneur.



Des images de la police montrent le car entièrement détruit dans sa partie supérieure, tandis que des secouristes fouillent les décombres.



Oaxaca est une destination très touristique, sorte de Mexique en miniature avec ses plages, ses montagnes, les traditions des communautés zapotèques et mixtèques, sa capitale Oaxaca - une des plus belles villes coloniales du Mexique - et le site pré-hispanique de Monte Alban.



Séries d'accidents



L'Etat est également l'un des plus pauvres du pays, berceau de nombreux migrants mexicains partis vers les Etats-Unis.



Les accidents de car se sont multipliés récemment au Mexique, pays de près de 2 millions de km2.



En mai, 13 personnes voyageant à bord d'un minibus avaient péri après un choc avec un camion dans l'Etat du Tamaulipas (nord-est), frontalier des Etats-Unis.



Et mercredi, un carambolage dans l'Etat du Queretaro (centre) a provoqué l'incendie de plusieurs véhicules, faisant huit blessés, d'après un bilan préliminaire des autorités.



Face à ces accidents, des organisations de la société civile ont demandé des réglementations plus sévères, comme l'interdiction aux camions de tracter deux remorques.