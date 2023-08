Un cadavre retrouvé dans un tonneau sur la plage de Malibu

Malibu, Etats-Unis | AFP | mardi 31/07/2023 - Un cadavre a été retrouvé dans un tonneau fermé lundi sur la célèbre plage de Malibu selon la police, juste devant le spot de surf de renommée mondiale qui borde cette ville de Californie prisée des célébrités.



Des agents d'entretien de cette municipalité huppée ont découvert le corps d'un homme à l'intérieur d'un baril d'environ 200 litres, selon les médias locaux.



Une enquête a été ouverte, ont annoncé les services du shérif du comté de Los Angeles. L'identité du défunt et la cause de sa mort n'ont pas été révélées.



Le tonneau avait été repéré dès dimanche soir par des employés municipaux, alors qu'il flottait dans l'eau du lagon adossé à la plage principale de la ville, selon la chaîne ABC7.



Le tonneau fermé, posé à la verticale dans les eaux peu profondes du lagon, à quelques centaines de mètres de la célèbre jetée de Malibu, était toujours sur la plage lundi après-midi, entouré par des enquêteurs, selon une photojournaliste de l'AFP.



Située aux portes de Los Angeles sur un coin de côte idyllique, Malibu compte d'innombrables villas perchées sur des montagnes qui se jettent dans l'océan.



La beauté de l'endroit en a fait un repaire de célébrités: le leader du groupe Coldplay Chris Martin et l'actrice de "Friends" Courteney Cox y possèdent notamment de luxueuses demeures.



La ville est également connue pour sa plage et ses vagues déferlant sur plusieurs centaines de mètres, juste à côté de la jetée en bois. C'est derrière cette langue de sable, fréquentée quotidiennement par des dizaines de surfeurs, que le cadavre a été retrouvé.



La méthode employée pour cet homicide évoque des pratiques habituellement associées aux organisations criminelles.



L'an dernier, des restes squelettiques avaient été retrouvés dans un tonneau près de Las Vegas, mis à jour par l'assèchement du lac Mead. Les experts de la pègre avaient alors largement attribué ce fait-divers aux actions de la mafia qui dominait la ville dans les années 70-80.