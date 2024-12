Un avion d'Azerbaijan Airlines s'écrase au Kazakhstan, 38 morts

Astana, Kazakhstan | AFP | mercredi 25/12/2024 - Un avion de ligne d'Azerbaijan Airlines s'est écrasé mercredi dans l'ouest du Kazakhstan avec 67 personnes à son bord, dont 38 sont décédées selon les autorités kazakhes, les circonstances du crash restant à éclaircir.



"La situation n'est pas très bonne, 38 morts", a déclaré lors d'une réunion le vice-Premier ministre kazakh Kanat Bozoumbaïev, selon l'agence russe Interfax. Ce chiffre est également cité par le site progouvernemental kazakh Tengrinews.



Le ministère des Situations d'urgence du pays a de son côté indiqué sur Telegram que "29 personnes ont été hospitalisées, dont trois enfants".



Plus tôt, le parquet azerbaïdjanais avait communiqué un chiffre différent, affirmant que 32 personnes avaient survécu.



Selon Azerbaijan Airlines, l'Embraer 190 assurait un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie.



D'après la compagnie, 62 passagers et cinq membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion qui a "effectué un atterrissage d'urgence" à environ trois kilomètres d'Aktaou.



"Il y avait 37 ressortissants azerbaïdjanais, six ressortissants kazakhs, trois citoyens kirghiz et 16 citoyens russes" à bord de l'appareil, a affirmé le ministère kazakh des Transports.



Il s'est écrasé près d'Aktaou, port de la mer Caspienne et a pris feu, selon le ministère kazakh des Situations d'urgence.



La cause du crash n'est pas connue.



- "Tous les scénarios possibles" -



"Tous les scénarios possibles sont examinés, et les expertises nécessaires sont en cours", a indiqué le parquet général azerbaïdjanais.



La boîte noire de l'appareil a été retrouvée, a déclaré le procureur chargé des transports du Kazakhstan, Timour Souleïmenov, selon l'agence Interfax.



Azerbaijan Airlines a affirmé dans un premier temps que l'avion avait percuté une nuée d'oiseaux, avant de retirer cette information.



L'agence de l'aviation civile russe (Rosaviatsia) a elle aussi évoqué mercredi matin une "collision avec des oiseaux", citant des informations "préliminaires".



La "situation d'urgence" avait poussé le pilote à choisir un "autre aérodrome", celui d'Aktaou, avait-elle ajouté.



Il se trouve pourtant de l'autre côté de la mer Caspienne, loin de son itinéraire normal. La raison pour laquelle l'appareil y a atterri n'est pas connue.



Pour sa part, le département régional du ministère kazakh de la Santé a fait état, dans un communiqué, d'une "explosion d'un ballon" à bord de l'appareil, sans plus de précision.



Selon le service Flightradar24, qui permet de suivre en temps réel le mouvement des avions, l'appareil a traversé la mer Caspienne, en déviant de son trajet normal, avant de tourner en rond au-dessus de la zone où il s'est écrasé.



Sur des vidéos publiées par des médias russes, on voit l'avion percuter le sol, un gigantesque incendie se déclarant aussitôt.



D'autres images montrent l'avion au sol, partiellement calciné, l'avant de l'appareil ayant été entièrement détruit.



Le ministère kazakh de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport aérien".



Une résidente kazakhe, Elmira, a déclaré à la branche locale de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) qu'elle se trouvait à proximité du lieu du crash et, avec d'autres, avait couru sur place pour aider les survivants.



"Ils étaient couverts de sang. Ils pleuraient. Ils imploraient de l'aide", a-t-elle relaté.



"On a sauvé des adolescentes. Je n'oublierai jamais leur regard, plein de douleur et de désespoir. Une fille nous a suppliés : +sauvez ma mère, ma mère est restée là-bas+", a déclaré Elmira.



- Condoléances -



Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, arrivé en Russie pour participer mercredi à un sommet informel des dirigeants de la Communauté des Etats indépendants (CEI) avec Vladimir Poutine, a interrompu sa visite pour revenir d'urgence en Azerbaïdjan, selon son service de presse.



Il a déclaré un jour de deuil national jeudi dans le pays, après avoir présenté ses condoléances aux familles.



Il a également ordonné de prendre des "mesures urgentes pour enquêter sur les causes du désastre", selon le service de presse de la présidence.



La compagnie Azerbaijan Airlines a déploré un "jour tragique" en s'adressant aux proches des victimes. "Leur douleur est notre douleur", a-t-elle dit dans un communiqué.



Vladimir Poutine a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes, selon le Kremlin.



Un avion du ministère russe des Situations d'urgence est en route pour Aktaou avec "du personnel médical" et de l'équipement, a-t-il ensuite dit lors d'une réunion au sommet informel de la CEI.



Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a assuré sur Telegram "prier Dieu pour la guérison" des blessés.