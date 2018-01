Un avion d'Air Tahiti Nui écrase deux balises à l'atterrissage

Un avion d'Air Tahiti Nui, cette fois en provenance de Paris, Via Los Angeles, a aussi été touché par la foudre ce week-end. Si cela peut paraître impressionnant, cet événement est en fait assez courant.



Pour être autorisé à voler, un avion doit obligatoirement être certifié « résistant à la foudre ». Les statistiques montrent que les avions de ligne sont foudroyés toutes les 1.500 heures de vol, même si les pilotes essaient, autant que faire se peut, d'éviter les nuages orageux. Quand ceux-ci sont isolés, la manœuvre est possible, mais lorsqu'ils sont nombreux et rapprochés, c'est plus compliqué.

Tous les avions sont équipés de dispositifs de protection contre la foudre qui déchargent toute accumulation électrique.