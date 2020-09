Un ancien Premier ministre des Iles Cook meurt du coronavirus

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | samedi 05/09/2020 - L'ancien Premier ministre des Iles Cook Joe Williams est décédé en Nouvelle-Zélande après avoir contracté le Covid-19, ont annoncé samedi les autorités néo-zélandaises.



M. Williams, âge de 85 ans, qui a vécu le plus clair de sa vie en Nouvelle-Zélande, est le 24e mort du coronavirus comptabilisé dans le pays.



Il avait été hospitalisé à Auckland le 13 août, deux jours après la confirmation par le gouvernement d'une réapparition du virus en Nouvelle-Zélande, pays qui venait de vivre 102 jours sans aucune nouvelle contamination.



Joe Williams avait été élu pour la première fois au parlement des Iles Cook en 1968 et a été Premier ministre de cet archipel du Pacifique sud pendant quatre mois en 1999.



Il était également médecin et membre reconnu des services de santé en Nouvelle-Zélande et dans les Iles Cook.



Le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais Winston Peters a estimé que M. Williams avait "contribué de manière très significative à la vie de ses deux pays durant une vie de service en tant que docteur, chercheur dans le domaine de la santé et homme politique".



La Nouvelle-Zélande, qui semblait il y a quelques semaines avoir totalement maîtrisé l'épidémie de coronavirus, a enregistré vendredi son premier décès dû au Covid-19 en plus de trois mois, un homme âgé d'une cinquantaine d'années lié à un foyer d'infection apparu mi-août à Auckland.