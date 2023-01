Un an ferme pour un déferlement de violence

Tahiti le 2 janvier 2023 - Le tribunal correctionnel a condamné lundi un quadragénaire à deux ans de prison dont un avec sursis assortis d'un mandat de dépôt. Le 27 décembre à Tubuai, l'homme s'était acharné sur l'un de ses compagnons de beuverie.



Deux ans de prison, dont un avec sursis pour un quadragénaire ayant roué de coups une victime à Tubuai, le 27 décembre. Récidiviste, le prévenu jugé en comparution immédiate lundi avait déjà commis des faits de violence sous l’emprise d’alcool envers son cousin, le 4 novembre dernier. “Je vais m’inscrire à la croix bleue pour arrêter de boire”, s'est défendu le prévenu lors de son procès lundi. Son père ayant eu lui-même des problèmes avec l’alcool, son avocate a évoqué un “phénomène de société” : “Tous les procès d’aujourd’hui concernent des problèmes liés à la consommation d’alcool. La Polynésie souffre grandement de ces problèmes d’addiction.”



Le 27 décembre dernier, l'homme à l'imposante carrure s’en était pris à une personne en état d’ébriété. Lui-même sous l’effet d’alcool, il ne “contrôlait plus ses gestes” et a roué de coups la victime. “Les gendarmes présents sur place ont assisté à une scène d’une rare violence. Ils pensaient assister à une scène de crime tant les coups étaient violents”, désespère la présidente du tribunal. Les forces de l’ordre ont tenté de maîtriser le prévenu en le pointant avec un taser. L’homme a alors répondu en proférant des menaces de mort aux agents de Tubuai. “Étonnamment”, la victime s’en est sortie avec des blessures bien moins graves que les coups qui lui ont été donnés.



Une victime “inerte sur le sol” Le prévenu n’en est pas à ses premières violences sous l’emprise d’alcool. Le 4 novembre 2022, il avait entamé une après-midi de beuverie en compagnie d’un de ses cousins. La première bouteille de rhum étant terminée, il avait décidé de se rendre au supermarché pour en acheter deux autres bouteilles. C’est alors qu’en revenant, les injures de son cousin avaient attisé sa colère. Le prévenu lui avait alors balancé deux coups dans le visage. La victime s'était écroulée au sol. Celle-ci n'avait repris ses esprits qu’en début de soirée, allongée dans la pièce à vivre de son domicile. “Vous vous rendez compte que votre cousin aurait pu décéder, entre l’alcool et les coups, il était inerte sur le sol, et vous êtes rentré chez vous”, s'est agacée la présidente du tribunal.

Compte tenu de la violence des coups portés, le procureur de la République a requis 3 ans de prison à l'encontre du prévenu dont deux avec sursis. Il a finalement été condamné à 2 ans de prison dont un avec sursis assortis d’un mandat de dépôt.





Rédigé par Guillaume Marchal le Lundi 2 Janvier 2023 à 23:11 | Lu 153 fois