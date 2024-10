Un accord sur la pêche trouvé avec le gouvernement

Tahiti le 31 octobre 2024. Mercredi, le ministre de l'Agriculture, Taivini Teai, a rencontré les représentants des armateurs de la pêche hauturière, les représentants des pêcheurs côtiers et les représentants des syndicats, OTAHI et CSTP-FO afin de conclure le protocole d’accord portant sur la viabilité et la durabilité de la pêche polynésienne.





Le protocole d’accord a été approuvé et signé par l’ensemble des parties à 19 heures mercredi. Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires et les acteurs ont rappelé que les échanges se sont toujours déroulés dans un esprit de respect et d’écoute.



Cet accord prend en considération la revalorisation du statut des marins pêcheurs embarqués, la mise en place d’un label "extra-frais" pour les produits de la pêche côtière, la rédaction d’un statut plus adapté aux pêcheurs côtiers, la coopération entre pêcheurs côtiers et hauturiers, la poursuite des efforts au niveau de la formation, la réhabilitation des infrastructures et des dispositifs de pêche, la répartition de la valeur du poisson et une révision du prix du carburant.



Les signataires s’engagent à poursuivre ce travail collectif dans les prochaines semaines afin de traduire ces engagements dans la future politique sectorielle de la pêche 2025-2030 en cours de rédaction. Un calendrier de travail sera proposé par le ministre.