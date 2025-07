Un R+8 compromis par le projet de PGA de Faa’a

Tahiti le 28 juillet 2025 - Une étude d’impact pour le projet de construction d’un immeuble R+8 à Faa’a est consultable à la mairie jusqu’au 28 août prochain. Mais les élus de la commune devraient valider, ou pas, le projet de Plan général d’aménagement en août prochain. Selon ce PGA, le projet de construction R+8 ne pourrait se faire puisqu’il ne se situe pas dans les “centralités” dédiées aux immeubles de grande hauteur.



En vue de la construction d’un “ensemble immobilier” R+8 à Auae à côté du fare amuiraa Epenetera et en face de la station Mobil, les administrés de Faa’a sont invités à s’exprimer. Un cahier de doléances relatif à l’étude d’impact sur l’environnement a été mis à cet effet à la disposition du public jusqu’au 28 août prochain, un délai qui pourrait être prolongé de quinze jours.



Ce projet, porté par la SCI IIta, est prévu dans une zone “principalement résidentielle avec des habitations et des petits immeubles de logement collectif” sur une surface de plus de 4 000 mètres carrés. Il prévoit 40 logements, dont la plupart sont des T2, quatre niveaux de parking aériens pour 89 places, deux locaux commerciaux dont un au rez-de-chaussée et un second au R+1. Le maître d’ouvrage prévoit un terrassement avec un déblai de près de 15 000 mètres cubes de terre et deux ans de travaux. Pour éviter toute “pollution” de la voie de circulation principale, “le chantier ainsi que ses abords seront régulièrement nettoyés et les déchets évacués”, indique l’étude d’impact. Pour “une partie amont”, un suivi géotechnique devrait être mis en place car elle est classée en “aléa de mouvement de terrain”.

“C’est la première fois qu’il y a un bâtiment R+8 en Polynésie” Dans l’étude d’impact, il est précisé qu’un projet de plan général d’aménagement (PGA) est “en cours de rédaction et de validation au niveau de la commune” pour une mise en application l’an prochain. Mais celui-ci pourrait remettre en cause la faisabilité de l’immeuble R+8.



Il s’agit du troisième projet de PGA de Faa’a. “Les deux premiers, c’étaient un peu les techniciens qui proposaient, alors qu’aujourd’hui, les élus se sont impliqués dès le départ. On a vraiment mis en avant la volonté communale et c’est cela la grande différence”, précise la responsable du pôle opération à la mairie de Faa’a, Ludmilla Faatau.



“C’est la première fois qu’il y a un bâtiment R+8 en Polynésie, il n’y en a jamais eu”, assure le premier adjoint au maire, Robert Maker. Pour lui, “les gens profitent un petit peu du fait qu’ici, on n’a pas de plan général d’aménagement, et comme ils savent qu’il est en cours, cela réveille les ardeurs de quelques-uns et ils profitent de ce laps de temps pour déposer leur permis de construire”.



Comme le souligne Ludmilla Faatau, dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire, la commune “peut émettre un sursis à statuer concernant toutes les demandes de travaux immobiliers ou de lotir et cela peut donc remettre en cause le projet”.



Un “conseil municipal spécial” est prévu le 14 août prochain. Les élus devraient se pencher sur le projet de PGA pour le valider ou non avant de le transmettre au Pays.

“Des R+9 dans quatre centralités” Une des grandes nouveautés du projet de PGA de Faa’a concerne notamment la présence d’immeubles de grande hauteur (IGH), notamment des R+9 situés “dans quatre centralités : au niveau de Carrefour, autour de la mairie, du côté de l’aéroport et à Heiri car il y a déjà des centres commerciaux. On sait que dans la zone aéroportuaire, les projets de ce type peuvent ne pas se faire par rapport à la servitude aéronautique. Après, cela dépend aussi de la superficie des terrains qui vont accueillir les projets”, explique Ludmilla Faatau qui se veut rassurante et ajoute que “les espaces naturels seront maintenus pour les R+1”. Elle précise ensuite, concernant le projet IIta de R+8 à Auae, que celui-ci est prévu en dehors des zones pouvant accueillir des IGH.



La responsable du pôle opération à la mairie de Faa’a ajoute ensuite que ce qu’il y a dans ce projet de PGA “n’est pas né comme ça du jour au lendemain, cela a été réfléchi depuis 2022” et plusieurs concertations et réunions ont eu lieu avec les associations, la société civile, les directeurs d’école, les patentés, “même les agents qui habitent à Faa’a ont été associés à ces réflexions”. Robert Maker rappelle d’ailleurs que le 26 octobre dernier, la commune avait invité ses administrés à un séminaire au motu Ovini. “Une grande idée est sortie de nos administrés : on ne veut pas avoir des bâtiments, cela suffit les grands immeubles. On veut laisser Faa’a tel quel, voilà ce qu’ils nous ont dit (…). On n’a pas fait cela à la petite sauvette.” C’est pourquoi seules quatre zones ont été attribuées aux IGH.



Le premier maire adjoint de Faa’a précise que ce travail de concertation a eu lieu car “on était déjà dans l’optique de mettre en place un PGA mais on ne voulait pas présenter ce PGA en l’absence de ceux qui vont vivre dans la commune car ce sont les premiers concernés”.



Pour Ludmilla Faatau, ce projet de PGA, “c’est vraiment le reflet et la volonté de tāvana et son conseil municipal. Ils se sont impliqués dès le départ et surtout, il n’a vraiment pas été fait en catimini”. Elle considère également que ce projet “fait bouger un peu les lignes car il faut que Faa’a ait son PGA car on est quand même la commune la plus peuplée”.

“Un vivre-ensemble” La commune a d’ailleurs vu les projets de construction se multiplier ces derniers temps. Tout comme le projet d’extension pour un R+9 à Carrefour Faa’a ou encore un R+7 à Pamatai.



La commune indique que dans le projet de PGA, “il y a une incitation à mettre une quote-part de 30 % destinée à des logements intermédiaires. Après, il y a des discussions qu’il faut qu’on mène avec les promoteurs pour pouvoir formaliser tout cela”. Dans un lotissement de Punaauia, ce principe a déjà été accepté. “Il ne faut pas que ces logements soient inaccessibles à nos familles et en plus, cela va aider au mieux-vivre ensemble.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 28 Juillet 2025 à 19:21